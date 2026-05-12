Deutschland: EIB stellt der N‑ERGIE 200 Millionen Euro für den Ausbau der Stromnetze bereit – Modernisierung treibt Energiewende in Bayern weiter voran

EIB

Langfristige EIB-Finanzierung unterstützt die Modernisierung der Stromnetze, um mehr erneuerbare Energie aufnehmen zu können sowie um die Elektrifizierung von Heizung und Verkehr im Raum Nürnberg zu voranzutreiben.

Investitionen in digitalisierte, widerstandsfähige Stromnetze stärken die Versorgungssicherheit für Haushalte und Unternehmen.

Erstes EIB‑Darlehen an die N‑ERGIE unterstützt ambitionierten mehrjährigen Investitionsplan und untermauert Deutschlands Klima- und Energieziele.

Die Europäische Investitionsbank (EIB) stellt der N‑ERGIE Aktiengesellschaft ein langfristiges Darlehen in Höhe von 200 Millionen Euro zur Verfügung, um die Modernisierung der Stromnetze in Bayern weiter voranzutreiben und die Vorteile der Energiewende für die Kundinnen und Kunden konkret spürbar zu machen.

Durch den Ausbau und die Digitalisierung zentraler Teile des Verteilnetzes können deutlich mehr erneuerbar Energie Projekte angeschlossen, der schnelle Hochlauf von Wärmepumpen und Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge unterstützt und die Versorgungssicherheit für Haushalte und Unternehmen in der Europäischen Metropolregion Nürnberg gestärkt werden.

EIB-Vizepräsidentin Nicola Beer sagte: „Mit dieser neuen Finanzierung unterstützt die EIB das ambitionierte Netzinvestitionsprogramm der N‑ERGIE im Herzen der bayerischen Energiewende. Durch die Modernisierung und Verstärkung des Verteilnetzes machen wir die Netze fit dafür, mehr erneuerbare Energie aufzunehmen und zu den Endkundinnen und Endkunden zu bringen. Das treibt die Elektrifizierung von Wärme und Verkehr voran und stärkt die Versorgungssicherheit für Haushalte und Unternehmen. Die langfristige Finanzierung der EIB trägt dazu bei, diese zukunftsorientierten Investitionen bezahlbar zu machen und gleichzeitig Europas Klima- und Energieziele zu unterstützen.“

Maik Render, Vorstand der N‑ERGIE Aktiengesellschaft, sagte: „Unsere Stromnetze sind das Rückgrat der regionalen Energiewende. Mit dem langfristigen Darlehen der EIB gewinnen wir finanzielle Flexibilität, um weiterhin unsere Investitionen in Kabel, Umspannwerke und digitale Netzsteuerung zielgerichtet und kosteneffizient zu gestalten. Damit können wir perspektivisch deutlich mehr Strom aus EE-Anlagen integrieren und den wachsenden Bedarf zuverlässig decken – eine gute Nachricht für unsere Kundinnen und Kunden sowie für die Region.

Modernes Netz für mehr Erneuerbare und sichere Versorgung

Die N-ERGIE Aktiengesellschaft versorgt große Teile Nordbayerns mit Strom und Erdgas sowie die Stadt Nürnberg zusätzlich mit Wasser und Fernwärme. Die Netze werden von ihrem Tochterunternehmen N-ERGIE Netz GmbH betrieben. Das Stromnetz erstreckt sich über fast 29 000 Kilometer und deckt ein Gebiet von rund 8 400 Quadratkilometern ab.

Die Investitionen umfassen die Erneuerung und Verstärkung von Freileitungen, Erdkabeln, Umspannwerken und Netzleit- sowie Automatisierungssystemen.. Das Programm umfasst laufende und künftige Investitionen in mehreren Regionen Bayerns, darunter Nürnberg und sein Umland.

Durch die Stärkung der Mittel- und Niederspannungsnetze und den Ausbau der Netzautomatisierung wird die Zuverlässigkeit und Resilienz der Stromversorgung erhöht. Für Privatkundinnen und -kunden bedeutet dies ein stabiles und zukunftsfähiges Netz, das mehr Dach-PV-Anlagen aufnehmen und den Einsatz von Wärmepumpen sowie das Laden von Elektrofahrzeugen besser unterstützen kann. Gewerbe- und Industriebetriebe profitieren von einem leistungsfähigeren, digitalisierten Verteilnetz, das höhere Lasten und mehr dezentrale Erzeugung bewältigt, Ausfallzeiten reduziert und bessere Rahmenbedingungen für energieintensive und innovative Unternehmen schafft.

Es handelt sich um das erste Darlehen der EIB an die N‑ERGIE. Die Finanzierung ermöglicht es dem Unternehmen, seine langfristigen Finanzierungsquellen zu diversifizieren und von flexiblen Konditionen mit langer Laufzeit zu profitieren, die auf den Investitionsplan und den Projektzeitplan Europäische Ländern sind. Das Vorhaben leistet einen umfassenden Beitrag zu den Klimaschutz- und Energiezielen der EIB, da es Netzinvestitionen unterstützt, die den Anschluss erneuerbarer Energien erleichtern und Emissionen in der gesamten Wirtschaft senken.

EIB‑Gruppe stärkt Energiewende in Deutschland

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist ein zentraler Partner für die Energiewende in Deutschland. In den letzten fünf Jahren hat die EIB-Gruppe mehr als 7 Mrd. Euro für Energieinvestitionen in Deutschland bereitgestellt, um den Ausbau erneuerbarer Energien zu beschleunigen und Strom- und Wärmenetze zu modernisieren. Diese Mittel fließen in Projekte zur Netzausweitung, Digitalisierung und Effizienzsteigerung, die die Versorgungssicherheit stärken und die Integration von Wind- und Solarstrom sowie die Elektrifizierung von Wärme und Verkehr ermöglichen. Damit leistet die EIB einen wesentlichen Beitrag zur Senkung der Energie kosten und zur Erreichung der deutschen und europäischen Klima- und Energieziele.

Hintergrundinformationen

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Ausgehend von acht Kernprioritäten finanzieren wir Investitionen, die zu den strategischen Zielen der EU beitragen. So fördern wir die Bereiche Klima und Umwelt, Digitalisierung und technologische Innovation, Sicherheit und Verteidigung, Kohäsion, Landwirtschaft und Bioökonomie, soziale Infrastruktur, Kapitalmarktunion und ein stärkeres Europa in einer stabileren und friedlichen Welt.

Die EIB-Gruppe, zu der neben der EIB auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, unterzeichnete 2024 knapp 89 Milliarden Euro an neuen Finanzierungen für mehr als 900 wirkungsstarke Projekte und machte Europa damit noch wettbewerbsfähiger und sicherer.

Alle von der EIB-Gruppe finanzierten Projekte entsprechen dem Pariser Klimaabkommen – so wie in unserem Klimabank-Fahrplan zugesagt. Fast 60 Prozent der jährlichen Finanzierungen der EIB-Gruppe fließen in Projekte, die direkt zu Klimaschutz, Klimaanpassung und einer gesünderen Umwelt beitragen.

Die Gruppe setzt sich für eine stärkere Integration der Märkte ein und mobilisiert mit ihrem Engagement zusätzliche Investitionen. 2024 stieß sie Rekordinvestitionen von mehr als 100 Milliarden Euro in Europas Energiesicherheit an und mobilisierte 110 Milliarden Euro an Wachstumskapital für Start-ups, Scale-ups und europäische Pioniere.

Rund die Hälfte der EIB-Finanzierungen innerhalb der EU fließt in Kohäsionsregionen, wo das Pro-Kopf-Einkommen unter dem EU-Durchschnitt liegt.

Auf unserer Website finden Sie hochwertige, aktuelle Fotos vom Sitz der EIB.