Quantum Systems erhält neues europäisches Finanzierungspaket für die Skalierung unbemannter Technologien

©Liam McEvoy/ EIB

Quantum Systems sichert sich ein Finanzierungspaket der Europäischen Investitionsbank, der Commerzbank, der KfW und der Deutschen Bank über insgesamt 150 Millionen Euro. Die Vereinbarung unterstreicht eine wachsende Entschlossenheit, sicherheitsrelevante Innovationen mit europäischem Kapital zu entwickeln und zu skalieren.

Quantum Systems, ein weltweit führender Anbieter unbemannter Systeme, hat heute ein neues Finanzierungspaket von der Europäischen Investitionsbank (EIB) und führenden europäischen Geschäftsbanken – Commerzbank, Deutsche Bank und KfW – angekündigt. Dieses Paket soll das weitere Wachstum des Unternehmens sowie den Ausbau seiner industriellen Kapazitäten in Europa stützen. Vorgestellt wurde es im Vorfeld der Münchner Sicherheitskonferenz, bei einer gemeinsamen Pressekonferenz am Sitz von Quantum Systems in Gilching.

Die Finanzierung spiegelt neue, zielgerichtete Anpassungen der ESG-Rahmen wider, durch die der europäische Bankensektor sicherheitsrelevante Technologien wirksamer unterstützen kann. Zugleich sendet sie ein klares Signal: Technologische Resilienz, Sicherheit und europäische Souveränität brauchen nicht nur Innovation, sondern auch Zugang zu ausreichend Kapital. In der Vereinbarung zeigt sich das wachsende Bewusstsein, dass kritische Sicherheitsinfrastruktur in Europa finanziert werden muss, um die langfristige Unabhängigkeit und Stabilität zu sichern.

Der heutige EIB-Kredit von 70 Millionen Euro, dem ein 10-Millionen-Euro-Kredit im Juni 2021 vorausging, unterstreicht das langfristige Engagement der Bank für Quantum Systems. Zusammen mit Commerzbank, Deutscher Bank und KfW beläuft sich die langfristige Fremdkapitalfinanzierung für das Unternehmen auf insgesamt 150 Millionen Euro.

Jonas Jarosch: „Diese Finanzierung ist ein starkes Zeichen des Vertrauens in unser Unternehmen, unsere Technologie und unsere Vision. Sie ermöglicht es uns, verantwortungsvoll zu wachsen und dabei fest in Europa verankert zu bleiben. Sicherheit und technologische Souveränität beginnen mit der Möglichkeit, langfristig in kritische Fähigkeiten zu investieren.“

EIB-Präsidentin Nadia Calviño: „Drohnen und luftgestützte Aufklärung sind entscheidend für die europäische Sicherheit. Mit dieser Finanzierung stärken wir Europas Verteidigungsfähigkeit und seine technologische Souveränität – und wir tragen zum Schutz der Menschen bei.“

Michael Kotzbauer, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Commerzbank AG: „Als Bankpartner freuen wir uns über die erfolgreiche Entwicklung von Quantum Systems. Wir unterstützen das Unternehmen seit der frühen Wachstumsphase, als Hausbank und auch als erster Kreditgeber.“

Michael Diederich, Global Co-Head Corporate Banking bei der Deutschen Bank: „Von diesem Finanzierungspaket geht ein starkes Signal aus. Es zeigt, dass Europa sicherheitsrelevante Technologien mit eigenem Kapital entwickeln und skalieren kann. Die Deutsche Bank will Unternehmen wie Quantum Systems bei der verantwortungsvollen Erweiterung kritischer Fähigkeiten fördern, denn damit wird Europas industrielle Basis und seine technologische Souveränität langfristig gestärkt.“

Melanie Kehr, Vorstandsmitglied der KfW: „Über ihr Programm ‚Venture Tech Growth Financing‘ unterstützt die KfW das stete Wachstum von Quantum Systems in Europa. Wir stärken Europas technologische Resilienz mit gezieltem Wachstumskapital, darunter Eigenkapital über KfW Capital und Fremdkapital. Gleichzeitig tragen wir zu sicherheitsrelevanten Fähigkeiten bei – entwickelt, finanziert und verankert in Europa. Dieses Commitment ist ein wesentlicher Baustein für die europäische Souveränität. Und es stärkt Europas Fähigkeit, in einem sich wandelnden Sicherheitsumfeld unabhängig zu handeln.“

Das Finanzierungspaket unterstützt Quantum Systems‘ laufende Investitionen in Technologie, industrielle Kapazitäten und organisatorisches Wachstum. Zugleich stärkt es das Bekenntnis des Unternehmens zu europäischer Sicherheit, Resilienz und langfristiger Wertschöpfung.

Hintergrundinformationen

Über die EIB

Die EIB-Gruppe

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe (ElB-Gruppe) ist der Finanzierungsarm der Europäischen Union und eine der weltgrößten multilateralen Entwicklungsbanken. Ihre Anteilseigner sind die 27 Mitgliedstaaten. 2025 unterzeichnete die EIB-Gruppe 100 Milliarden Euro an neuen Finanzierungen für mehr als 870 wirkungsstarke Projekte in acht Kernbereichen, die die strategischen Ziele der EU unterstützen: Klima und Umwelt, Digitalisierung und technologische Innovationen, Sicherheit und Verteidigung, territorialer Zusammenhalt, Landwirtschaft und Bioökonomie, soziale Infrastruktur, starke globale Partnerschaften sowie die Spar- und Investitionsunion. Neben der Vergabe langfristiger Darlehen für große Infrastrukturprojekte mobilisiert die EIB-Gruppe privates Kapital für risikoreiche innovative Projekte und Unternehmen. Auf den europäischen Märkten für Venture Debt, Risikokapital, Garantien und Verbriefungen kommt ihr eine wachsende Bedeutung zu.

Der Europäische Investitionsfonds (EIF) ist die auf Garantien und Eigenkapitalbeteiligungen spezialisierte Tochtergesellschaft der EIB-Gruppe und erleichtert kleinen und mittleren Unternehmen sowie Start‑ups europaweit den Zugang zu Finanzierungen. Als Ankerinvestor mobilisiert der EIF über sein breites Netz von Partnerbanken und Investmentfonds privates Kapital und stärkt das europäische Risikokapital‑Ökosystem, um innovative Unternehmerinnen und Unternehmer zu fördern.

2023 lancierte der EIF gemeinsam mit sechs Mitgliedstaaten (Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Belgien und Niederlande) die European Tech Champions Initiative, einen Dachfonds zur Förderung innovativer Start-ups. Mit dieser Initiative wurden bislang bereits zwölf europäische Risikokapital-Megafonds und das Scale-up von 38 Unternehmen unterstützt, darunter elf Einhörner (mit einem Marktwert von über 1 Milliarde Euro).

Fotos vom Sitz und vom Management der EIB-Gruppe, Logos und B-Roll-Videos finden Sie auf unserer Website.

Quantum Systems

Quantum Systems ist ein globales Hightech-Unternehmen, das auf unbemannte Systeme spezialisiert ist. Es entwickelt integrierte Hardware, Software und KI-Systeme, die operative Daten in Echtzeit liefern und fundierte Entscheidungen in zahlreichen Bereichen ermöglichen.

Alle Kerntechnologien werden intern entwickelt und stehen für technologische Exzellenz, Skalierbarkeit und Souveränität im globalen Dual-Use-Markt.