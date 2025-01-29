EIB Global vergibt 125 Mio. Euro an SES für Satelliten auf der mittleren Umlaufbahn

SES

Kredit der EIB Global finanziert neue O3b mPOWER-Satelliten von SES für mehr Kapazitäten weltweit

O3b mPOWER-Satellitennetz soll die digitale Kluft zwischen Stadt und Land überbrücken und zu den Zielen der Global-Gateway-Initiative der EU und des EU-Weltraumprogramms 2021–2027 beitragen

Der außereuropäische Geschäftsbereich der Europäischen Investitionsbank (EIB), EIB Global, hat mit SES, einem Anbieter satellitengestützter Inhalte und Konnektivitätslösungen einen Kredit über 125 Millionen Euro unterzeichnet. Die Mittel fließen in drei O3b mPOWER-Satelliten für die mittlere Umlaufbahn (MEO) der zweiten Generation. Bislang hat SES acht von dreizehn O3b mPOWER-Satelliten in den Weltraum befördert, die 8 000 Kilometer von der Erde entfernt einen hohen Durchsatz und viel Flexibilität bieten.

Der Kredit ermöglicht es SES mit seinem MEO-Satellitensystem bessere Breitbandkonnektivität anzubieten und unterversorgte, abgelegene Gebiete in Afrika, Asien und Lateinamerika zu erreichen. Außerdem schließt es ein Stück mehr die digitale Kluft zwischen Stadt und Land und verbessert den Zugang zu wichtigen Diensten in Bereichen wie Bildung, Gesundheit und E-Governance.

EIB-Vizepräsident Robert de Groot: „Digitale Konnektivität ist für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung von entscheidender Bedeutung – vor allem in Regionen mit schlechtem Breitbandzugang. Indem wir gemeinsam mit SES eine bessere Konnektivität fördern, helfen wir nicht nur, die digitale Kluft zu schließenen, sondern verbessern auch die Lebensqualität von Millionen von Menschen. Zudem stärkt das Projekt die Unabhängigkeit Europas beim Zugang zu weltraumgestütztem Datenverkehr und unterstreicht das Engagement der EIB für die strategische Autonomie Europas im Weltraum und bei globaler Konnektivität.“

Sandeep Jalan, Chief Financial Officer von SES: „Wir freuen uns über den langfristigen Kredit. Die EIB zeigt damit ihr Vertrauen in unser Unternehmen und Netzwerk und bestärkt uns darin, weitere Gelder aus verschiedenen Quellen zu sichern und gleichzeitig unsere Finanzierungsbasis zu verbreitern. Dank des Kredits können wir unseren Kunden außerdem weltweit zuverlässige Multi-Orbit-Konnektivitätsdienste mit hoher Kapazität anbieten.“

Die Finanzierung fällt unter dier Global-Gateway-Initiative der Europäischen Union, die Investitionen in eine sichere und nachhaltige Infrastruktur fördert, um Menschen zu verbinden und die Lebensqualität überall zu erhöhen. Sie ist außerdem Teil des Engagements der EIB für das EU-Weltraumprogramm 2021–2027, das Europas Stellung in der Weltraumtechnologie und bei Innovationen stärkt.

Hintergrundinformationen

Die EIB Global

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Die EIB vergibt Mittel für Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen.

Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierungen sowie ein zentraler Partner bei Global Gateway. Bis Ende 2027 wollen wir Investitionen von 100 Milliarden Euro anschieben, rund ein Drittel des Gesamtvolumens von Global Gateway. Die EIB Global arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

SES

SES hat die Vision, durch die Verbreitung von Videoinhalten in höchster Qualität und die Bereitstellung nahtloser Datenkonnektivitätsleistungen beeindruckende Erlebnisse rund um den Erdball zu ermöglichen. Als führender globaler Anbieter von Konnektivitätslösungen für Inhalte besitzt und betreibt SES die weltweit einzige Konstellation aus Satelliten in der geosynchronen (GEO) und mittleren (MEO) Erdumlaufbahn, um eine weltweite Abdeckung und hohe Leistungsstärke anzubieten. Mithilfe des intelligenten cloudfähigen Netzwerks kann SES an jedem Ort zu Land, zu Wasser und in der Luft hochwertige Konnektivitätslösungen bereitstellen und ist ein verlässlicher Partner für Telekommunikationsunternehmen, Mobilfunkbetreiber, staatliche Regierungsbehörden, Konnektivitäts- und Cloud-Dienstleister, Rundfunkanbieter, Betreiber von Videoplattformen und Inhalteanbieter überall auf der Welt. Das Unternehmen mit Sitz in Luxemburg ist an den Börsen von Paris und Luxemburg notiert (Ticker: SESG). Weitere Informationen finden Sie unter: www.ses.com