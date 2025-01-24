ESM und EIB unterzeichnen Absichtserklärung

©Liam McEvoy/ EIB

Der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) und die Europäische Investitionsbank (EIB) haben heute eine Absichtserklärung unterzeichnet. Damit wollen die beiden Institutionen die bilaterale Partnerschaft und Zusammenarbeit weiter verstärken und die Kooperation ausbauen, festigen und genauer definieren.

ESM-Chef Pierre Gramegna: „Mit der heutigen Absichtserklärung schlagen wir ein neues Kapitel in unserer Zusammenarbeit auf. Es folgt der laufenden Partnerschaft seit den Anfängen der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität im Jahr 2010, als die EIB wertvolle Aufbauhilfe leistete. Die EIB ist in vielerlei Hinsicht ein enger Partner, und wir freuen uns darauf, die erfolgreiche Zusammenarbeit zu vertiefen. Als zwei Institutionen mit Sitz in Luxemburg sollten wir unsere Nähe nutzen und eng zusammenarbeiten, um die wirtschaftliche Resilienz und das Wachstum in Europa zu fördern.“

Nadia Calviño, Präsidentin der EIB-Gruppe: „Die EIB und der ESM sind hervorragende Instrumente, um die wirtschaftliche Sicherheit und den künftigen Wohlstand in Europa zu sichern. Sie genießen einen beispiellosen Status an den globalen Kapitalmärkten. Das unterstreicht unsere Stärke, wenn wir die Kräfte bündeln und die vereinte Feuerkraft der Mitglieder unserer Union ergänzen. Wir freuen uns, dass unsere langjährige Partnerschaft mit dieser Absichtserklärung nun offiziell wird.“

Die Erklärung nennt drei Bereiche, in denen der ESM und die EIB zusammenarbeiten könnten: 1. strategischer und operativer Dialog und Zusammenarbeit, einschließlich Informations- und Wissensaustausch, 2. Ausrichtung gemeinsamer Veranstaltungen und 3. Personalaustausch.

Damit erweitern der ESM und die EIB ihre bestehende Zusammenarbeit, die 2010 erstmals in einer Dienstleistungsvereinbarung festgelegt und 2013 mit einer Kooperationsvereinbarung weiter gestärkt wurde. Die Absichtserklärung wurde für zunächst fünf Jahre unterzeichnet und kann verlängert werden.