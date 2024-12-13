Marokko: EIB und CDG stärken strategische Partnerschaft für globale Entwicklung und Nachhaltigkeit

EIB

Garantievereinbarungen sollen wichtige Investitionen mobilisieren

Nachhaltige Infrastruktur und marokkanische KMU werden bereits mit über 455 Millionen Euro gefördert

Strategische Zusammenarbeit ist abgestimmt auf Ziele der EIB als Klimabank der EU und die CAP-2030-Strategie der CDG

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) haben ihre langjährige Partnerschaft heute in Luxemburg bekräftigt. CDG-Generaldirektor Khalid Safir und EIB-Vizepräsident Ioannis Tsakiris vereinbarten bei einem ranghohen strategischen Treffen, bei wichtigen Initiativen für eine nachhaltige Entwicklung Marokkos verstärkt zusammenzuarbeiten.

Der Austausch bot Gelegenheit, das gemeinsame Engagement der EIB und der CDG angesichts der sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Herausforderungen in Marokko zu intensivieren. Im Mittelpunkt standen Themen, die sich aus der Strategie der CDG und der Rolle der EIB als Klimabank der EU ergeben: Klimafinanzierung, Energieeffizienz, finanzielle Teilhabe usw.

Seit Beginn der Zusammenarbeit hat die EIB mehr als 455 Millionen Euro für Projekte der CDG und ihrer Tochtergesellschaften bereitgestellt. Damit wird etwa das Programm Technopoles Maroc II finanziert, das durch die Förderung zirkulärer und CO 2 -neutraler Branchen in fünf Regionen Marokkos Industriegebiete modernisieren soll. Außerdem profitieren über FINEA auch kleine und mittlere Unternehmen.

Ein Ergebnis des Treffens in Luxemburg ist die Unterzeichnung neuer Garantien, mit denen Mittel für Industriegebiete aktiviert, kleine und mittlere Unternehmen gestärkt und nachhaltige Infrastrukturprojekte gefördert werden sollen. Die Vereinbarungen stehen für das gemeinsame Bestreben von EIB und CDG, eine spürbare Wirkung für die Menschen vor Ort zu erreichen.

Die beiden Institutionen unterstrichen ihre Entschlossenheit, die globalen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Herausforderungen gemeinsam anzugehen. In den Gesprächen wurde betont: Es ist überaus wichtig, Marokkos Übergang zu einer resilienten, CO 2 -armen Entwicklung zu begleiten, intelligente Energielösungen mit innovativen Finanzierungsinstrumenten zu fördern und weltweit die Koordination der öffentlichen Entwicklungsbanken zu stärken, etwa durch den Finance in Common Summit.

Das ranghohe Treffen ist ein Meilenstein auf dem Weg zu einer engeren Partnerschaft von EIB und CDG. Es steht für eine gemeinsame Vision, die Nachhaltigkeit, Innovation und Wohlstand vereint.

EIB-Vizepräsident Ioannis Tsakiris: „Unsere Zusammenarbeit mit der CDG zeigt, wie sich öffentliche Finanzierungsinstitute zusammen globalen Herausforderungen stellen können. In den Zusagen von heute spiegelt sich ein gemeinsamer Wille, unsere Strategien abzustimmen, damit daraus konkrete Ergebnisse für die Menschen vor Ort hervorgehen.“

Khalid Safir, Generaldirektor der Caisse de Dépôt et de Gestion: „Das bilaterale Treffen mit der Europäischen Investitionsbank ist eine neue Etappe in unserer langjährigen Partnerschaft, bei der es vor allem um innovative und nachhaltige Lösungen für wirtschaftliche und soziale Aufgaben geht. Nachhaltige Entwicklung und soziale Teilhabe standen schon immer im Mittelpunkt unseres Handelns. Der Austausch heute ist eine wichtige Gelegenheit, um unsere Zusammenarbeit zu stärken – vor allem in Schlüsselbereichen wie Energiewende, Regionalisierung und Attraktivität der Regionen. Die CDG setzt sich mit aller Kraft ein, um Finanzierungslösungen zu bieten: für die Bekämpfung des Klimawandels und die Anpassung an seine Folgen, aber auch für produktive, exportorientierte Wirtschaftssektoren, die für die Beschäftigung wichtig sind.“

Hintergrund

Europäische Investitionsbank

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt langfristige Mittel für Investitionen, die zu den Zielen der EU beitragen.

Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie ist zentraler Partner der Global-Gateway-Strategie der EU. Die EIB Global will bis Ende 2027 Investitionen von 100 Milliarden Euro anschieben; das ist gut ein Drittel des Gesamtziels von Global Gateway. Sie arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

Caisse de Dépôt et de Gestion

Die Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) hat als öffentliche Einrichtung einen doppelten Auftrag:

Sie wacht über die gesetzlich regulierten Spareinlagen (der CNSS, der Caisse d’Épargne Nationale, der Rechtsberufe, Hinterlegungen)

Sie lenkt langfristige Spareinlagen in rentable Investitionen, die das sozioökonomische Wachstum fördern

Seit ihrer Gründung 1959 unterstützt die CDG die Anstrengungen Marokkos für eine produktive Gegenwart und eine blühende Zukunft des Landes und der Menschen. Durch ihre strenge Einlagenverwaltung sichert sie für die öffentliche Hand die Inlandsersparnisse. Die ihr übertragene „Amana“ geht mit einer doppelten Pflicht der Verantwortung und Leistung im Interesse der Allgemeinheit einher.

Im Laufe der Jahre hat sich die CDG zu einer treibenden Kraft für langfristige Investitionen entwickelt und gleichzeitig ein einzigartiges Know-how für große Strukturprojekte aufgebaut.

Die CDG hat fünf große Geschäftsbereiche: Sparverwaltung und Vorsorge / Regionale Entwicklung / Tourismus / Investitionen / Bank und Finanzierung.