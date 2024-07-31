Armenien: EIB Global vergibt ersten Direktkredit an eine armenische Geschäftsbank

EIB

55-Mio.-Euro-Kredit für Acba Bank unterstützt den lokalen Privatsektor

Davon profitieren mehr als 200 kleine Unternehmen, 6 000 Arbeitsplätze werden gesichert

Kredit wird über die KKMU-Resilienzfazilität an unterversorgte Unternehmen in Armenien weitergeleitet

Der außereuropäische Geschäftsbereich der Europäischen Investitionsbank (EIB), EIB Global, vergibt 55 Millionen Euro an die armenische Acba Bank. Damit werden kleinste, kleine und mittlere Unternehmen (KKMU) finanziert. Es ist der erste Direktkredit von EIB Global an eine armenische Geschäftsbank.

Der Kredit trägt dazu bei, die wirtschaftliche Entwicklung in Armenien zu fördern, das Wachstum im Privatsektor anzukurbeln und Arbeitsplätze zu schaffen. Die Acba Bank wird die Mittel zu günstigen Zinssätzen an den lokalen Privatsektor weitergeben. Das kurbelt die wirtschaftliche Entwicklung und Investitionen an. Davon profitieren mehr als 200 kleine Unternehmen, insbesondere frauengeführte Firmen, und 6 000 Arbeitsplätze werden gesichert.

EIB-Vizepräsidentin Teresa Czerwińska mit Aufsicht über die EIB-Aktivitäten in Armenien: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit der Acba Bank. Es ist unser Ziel, stärkere und robustere Volkswirtschaften zu fördern, die Arbeitsplätze schaffen. Der Kredit wird zum Wachstum und zur Wettbewerbsfähigkeit kleiner armenischer Firmen beitragen und Unternehmerinnen und Unternehmer fördern – auch in ländlichen Gebieten. Dies steht im Einklang mit den Prioritäten der EU und Armeniens.“

Die Initiative ist Teil der KKMU-Resilienzfazilität der EIB Global für Armenien, die das Ziel hat, dem armenischen Privatsektor den Zugang zu Finanzierungen zu erleichtern. Die Fazilität fördert eine langfristig robuste Wirtschaft, indem sie lokalen Unternehmen über armenische Banken Kredite zur Verfügung stellt.

Jan Plešinger, Beauftragter der EU-Delegation in Armenien: „Es ist uns wichtig, dass die Kreditkonditionen sehr attraktiv sind. Dazu trägt auch der EU-Zuschuss für die Kredite in Landeswährung bei. Dieser Zuschuss der Nachbarschaftsinvestitionsplattform (NIP) ergänzt die Finanzierungen, die die EIB auf eigenes Risiko vergibt. Das verbessert den Kreditzugang und die finanzielle Unterstützung für lokale Unternehmen.“

Das Projekt trägt zum Ziel der EU bei, 30 000 kleine Unternehmen in Armenien zu unterstützen und eine nachhaltige, innovative und wettbewerbsfähige Wirtschaft zu fördern. Das ist eine der fünf Leitinitiativen unter dem Wirtschafts- und Investitionsplan für die Östliche Partnerschaft in Armenien.

Hakob Andreasyan, CEO der Acba Bank: „Mit diesen 55 Millionen Euro startet die Acba Bank die erste Zusammenarbeit der EIB mit Armenien. Die Acba Bank ist einer der führenden Geldgeber für kleine, mittlere und große Unternehmen in Armenien. Mit diesem Kredit können wir ihre Entwicklung zusätzlich vorantreiben. Das ist ein vorrangiges Ziel für uns, weil diese Unternehmen der Motor der armenischen Volkswirtschaft sind.“

Hintergrundinformationen

Die EIB und die EIB Global

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen, die zu den Zielen der EU beitragen, und unterstützt Projekte in vier Bereichen: Infrastruktur, Innovation, Klima und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen.

Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie trägt zu den drei übergeordneten Prioritäten der EU bei: dem europäischen Grünen Deal, Global Gateway und der Strategie für Beschäftigung und intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum. Im Team Europa fördert die EIB Global zusammen mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft tragfähige, fokussierte Partnerschaften und arbeitet dabei eng mit anderen multilateralen Entwicklungsbanken zusammen. Über Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort. Wir haben auch eine Regionalvertretung für den Südkaukasus, einschließlich Armenien.

Die Acba Bank

Die Acba Bank zählt zu den wichtigsten Instituten des armenischen Bankensektors und ist führend bei der Förderung ländlicher Gebiete. Seit ihrer Börseneinführung 2021 hat die Acba Bank mehr als 5 600 Aktionäre. Dank neuester digitaler Technologien verbessert sie kontinuierlich die Breite und Qualität ihres Angebots. Die Bank hat 65 Zweigstellen in allen Regionen Armeniens und ist einer der größten Arbeitgeber im Finanzsektor des Landes.