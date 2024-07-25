Interamerikanische Entwicklungsbank und EIB genehmigen Garantien für Investitionen in ein klimafestes Barbados

Unsplash

Die Interamerikanische Entwicklungsbank (IDB) und die Europäische Investitionsbank (EIB) haben Garantien von 300 Millionen US-Dollar für eine innovative Schuldenumwandlung in Klimainvestitionen bestätigt. Barbados kann so dringend benötigte Mittel freisetzen und in die Klimaanpassung investieren, ohne dass andere Prioritäten wie Gesundheit und Bildung zu kurz kommen.

Die IDB und die EIB genehmigten jeweils eine Garantie von 150 Millionen US-Dollar. Zum ersten Mal vergeben die zwei Banken gemeinsame Garantien für ein Projekt in der Karibik. Durch diesen Zusammenschluss für eine innovative Klimafinanzierung und Projektvorbereitung kann Barbados mehr und wirkungsvoller in klimafeste Infrastruktur investieren.

Die Garantien werden für den Ende 2023 präsentierten Plan für eine Umwandlung von Schulden in Klimainvestitionen verwendet. Der Plan verschafft der Regierung den nötigen Spielraum für Klimainvestitionen, die durch die derzeitigen Haushaltszwänge sonst nicht möglich wären.

Zusätzlich kann Barbados durch die Garantien seine Resilienzpläne voranbringen, die im aktualisierten nationalen Klimabeitrag unter dem Pariser Abkommen und im Programm „Roofs to Reefs“ dargestellt wurden. Sie sehen eine bessere Wasserverfügbarkeit und mehr Ernährungssicherheit vor sowie eine ganzheitliche Vorbereitung auf die Folgen des Klimawandels. Die Garantien unterstützen die Global-Gateway-Strategie der EU und ermöglichen Barbados den Zugang zu wichtigen Wasser- und Klimafinanzierungen.

Mia Amor Mottley, Premierministerin von Barbados: „Diese Zusammenarbeit zwischen der IDB und der EIB ist ein historischer Moment für Barbados und ein wichtiges, skalierbares Modell für andere gefährdete Länder. Mit den Garantien können wir nicht nur unsere Wasser- und Nahrungsmittel-Ressourcen sichern, sondern uns auch gegen die drohende Klimakrise wappnen. Die Initiative zeigt: Innovative Klimafinanzierungen können eine bedeutsame Veränderung bewirken – für eine nachhaltige Zukunft der Menschen und des Planeten.“

EIB-Präsidentin Nadia Calviño: „Die EIB hat ihre Rolle als Klimabank gefestigt und fördert Investitionen, die stark betroffene Länder klimasicher machen. Ich bin sehr stolz, dass die EIB-Gruppe bei dieser ersten Umwandlung von Schulden in Klimainvestitionen teilnimmt und einen wichtigen Meilenstein für innovative Finanzierungen zum Klimaschutz setzt, gemeinsam mit unseren Partnern, der Europäischen Kommission, der IDB und der Regierung von Barbados.“

EU-Kommissarin Jutta Urpilainen: „Das Projekt zeigt, wie die Global-Gateway-Investitionsagenda der EU in Lateinamerika und der Karibik innovative Lösungen liefert, um die Partnerländer klimafest zu machen und das Leben der Menschen dort zu verbessern. Diese wichtigen Mittel helfen Barbados, Klima-Anfälligkeiten zu mindern und in klimaresiliente Infrastruktur zu investieren.“

IDB-Präsident Ilan Goldfajn: „Unsere Partnerschaft mit der EIB und Barbados ist ein Beispiel für die Zusammenarbeit internationaler Entwicklungsorganisationen mit Regierungen. Gemeinsam mobilisieren wir durch innovative Lösungen wirkungsstarke, klimafeste Investitionen. Barbados ist bei Finanzinnovationen und Partnerschaften ganz vorne dabei. Dieser Meilenstein ist möglich, weil sich das Land strategisch für eine klimafeste Zukunft engagiert.“

Das Projekt liefert Barbados die nötigen Ressourcen für Infrastrukturinvestitionen wie die „South Coast Water Reclamation“, die die sichere Wasserversorgung der Insel im Hinblick auf Klimafolgen stärkt und die Sanitärversorgung verbessert. Die Kläranlage an der Südküste wird modernisiert, wodurch künftig Abwasser für die Bewässerung wiederverwendet werden kann. Dadurch füllen sich die Grundwasserleiter wieder, und gleichzeitig fließt kein unbehandeltes Abwasser mehr ins Meer. Das schützt marine Ökosysteme, küstennahe Riffs und die öffentliche Gesundheit.

Unter dem Garantieprogramm hat Barbados verschiedene Maßnahmen entwickelt, damit die Regierung die neuen Klimainvestitionen besser vorbereiten und ausführen kann. Sie helfen auch dabei, das knappe Grundwasser zu schützen und die landwirtschaftliche Produktion anzukurbeln. Zusätzlich will die Regierung Maßnahmen ergreifen, um ihr Steuer- und Schuldenmanagement zu verbessern, und neue Strategien sollen den Haushalt gegen Naturkatastrophen wie Hurrikans und Überschwemmungen wappnen. Zusammen mit den ergänzenden Investitionen, um die Wasserverluste des Versorgungsnetzes zu reduzieren, ergibt sich ein umfassendes Investitionsprogramm für Wassersicherheit.

Hurrikan Beryl zeigte kürzlich, wie sehr die karibische Region und kleine Inselentwicklungsländer den Folgen des Klimawandels ausgeliefert sind. Aufgrund der außergewöhnlich hohen Meerestemperaturen wird 2024 eine besonders aktive und intensive atlantische Hurrikansaison erwartet. Beryl war der früheste Kategorie-5-Hurrikan, ein historischer Rekord. Dieses Projekt ist das Ergebnis der Zusammenarbeit multilateraler Entwicklungsbanken, um dem Klimawandel und seinen Folgen mit innovativen Instrumenten zu begegnen.

Hintergrundinformationen

Europäische Investitionsbank

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen.

Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierungen. Sie arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

Global Gateway

Global Gateway ist die europäische Strategie, die intelligente, saubere und sichere Verbindungen für Digitales, Energie und Verkehr fördern und weltweit die Gesundheits-, Bildungs- und Forschungssysteme stärken soll. Über Team Europa bringt Global Gateway die EU, ihre Mitgliedstaaten und ihre Finanzierungs- und Entwicklungsinstitutionen zusammen, um private Investitionen für eine transformative Wirkung zu erleichtern. Global Gateway soll bis zu 300 Milliarden Euro an Investitionen mobilisieren. Die Strategie steht in Einklang mit der Agenda 2030 der Vereinten Nationen und ihren Zielen für nachhaltige Entwicklung sowie mit dem Pariser Klimaabkommen.

Interamerikanische Entwicklungsbank

Die Interamerikanische Entwicklungsbank (IDB) hat sich zum Ziel gesetzt, das Leben der Menschen zu verbessern. Sie wurde 1959 gegründet und ist die führende langfristig orientierte Finanzierungseinrichtung für die wirtschaftliche, soziale und institutionelle Entwicklung in Lateinamerika und der Karibik. Die IDB führt auch wichtige Forschungsarbeiten durch und bietet dem öffentlichen und privaten Sektor in der Region strategische Beratung sowie technische Hilfe und Schulungsangebote. Virtuelle Tour