Tansania war 2023 größter Empfänger von EIB-Finanzierungen in Subsahara-Afrika

Delegation der EIB Global trifft bei offiziellem Besuch Tansanias Präsidentin Samia Suluhu Hassan und den Präsidenten von Sansibar Hussein Mwinyi

EIB Global investierte 2023 rund 270 Mio. Euro (777 Mrd. Tansania-Schilling) in Tansania

Mehr als 10 000 kleine und mittlere Unternehmen profitierten, davon über 3 000 frauengeführte Firmen

Eine hochrangige Delegation der Europäischen Investitionsbank (EIB Global) unter der Leitung von Vizepräsident Thomas Östros sondiert aktuell in Tansania Möglichkeiten für weitere Investitionen im Land. Der Besuch bietet Gelegenheit zu einer Bestandsaufnahme der von der EIB unterstützten Projekte. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf grünen Projekten des Privatsektors, öffentlicher Infrastruktur, Investitionen mit Genderfokus und der Förderung der blauen Wirtschaft.

Während ihres Aufenthalts trifft die Delegation die Präsidentin der Vereinigten Republik Tansania Samia Suluhu Hassan und den Präsidenten von Sansibar Hussein Mwinyi sowie weitere hochrangige Regierungsvertreterinnen und -vertreter.

Auf der Agenda steht u. a. die Übergabe der ersten Phase des Wasser- und Abwasserprojekts am Viktoriasee. Dank der EIB-Finanzierung konnte die Wasser- und Sanitärversorgung der städtischen und stadtnahen Bevölkerung in den Ballungsgebieten von Mwanza, Bukoba und Musoma verbessert werden.

Ein weiteres Gesprächsthema sind die laufenden, von der EIB Global geförderten Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen an den Flughäfen in Bukoba, Kigoma, Tabora, Shinyanga und Sumbawanga. Das Projekt soll Investitionen in der Region ankurbeln, Arbeitsplätze schaffen und das Einkommensniveau erhöhen. Außerdem soll es den Handel und Austausch mit den Nachbarregionen verstärken, den Tourismus fördern und die sozialen und wirtschaftlichen Interaktionen an den Flughäfen erhöhen. Des Weiteren wird sich insgesamt die Flugsicherheit verbessern, da alle fünf Flughäfen künftig internationalen Sicherheitsstandards entsprechen.

Erörtert wird ferner die potenzielle Förderung anderer Investitionen, darunter die nächsten Phasen des Schnellbussystems, die zweite Phase des Wasser- und Sanitärprojekts am Viktoriasee, die Sicherung der Wasserversorgung in Sansibar und das Plastikmüll-Management in Tanga. Diese Projekte befinden sich alle in verschiedenen Prüfungsstadien.

Darüber hinaus wird EIB-Vizepräsident Östros Vertreterinnen und Vertreter der führenden Banken des Landes treffen sowie einige KMU, die die EIB Global über lokale Geschäftsbanken fördert.

Im vergangenen Jahr war Tansania der größte Empfänger von EIB-Finanzierungen in Subsahara-Afrika. Über ihre tansanischen Partnerinstitute CRDB, NMB und KCB-Tansania stellte die EIB insgesamt 270 Millionen Euro (777 Milliarden Tansania-Schilling) für Unternehmen bereit.

Die Investition erleichterte bislang die Kreditvergabe an über 10 000 kleine und mittlere Unternehmen, darunter mehr als 3 000 frauengeführte Firmen und über 900 Unternehmen und Genossenschaften der blauen Wirtschaft in Sansibar.

Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen sind das wirtschaftliche Rückgrat afrikanischer Länder, aber krisenanfälliger als Großunternehmen. Ein besserer Zugang zu Finanzierungen ist sehr wichtig, um das Wachstum anzukurbeln und Arbeitsplätze für die Millionen junger Menschen zu schaffen, die jedes Jahr auf den afrikanischen Arbeitsmarkt strömen. In Entwicklungsländern erwirtschaften KMU mehr als ein Drittel des BIP, und sie schaffen mehr als 80 Prozent der neuen Arbeitsplätze.

Durch ihre Partnerschaften mit der EIB Global können lokale Banken ihre Kreditportfolios erhöhen, mehr Risiken eingehen und so einem breiteren Spektrum von Firmenkunden Kredite anbieten.

Die Finanzintermediäre profitieren von den – im Vergleich zum Angebot kommerzieller Kreditgeber – günstigeren Finanzierungskonditionen, die sie an die endbegünstigten KMU weitergeben. Parallel zur Finanzierung leistet die EIB Global mit Unterstützung der EU technische Hilfe für die Finanzintermediäre und die geförderten KMU, um eine erfolgreiche Durchführung der Projekte zu ermöglichen. Dies erhöht für die Geschäftspartner der EIB Global den Mehrwert bei der Gründung nachhaltiger Unternehmen.

Die Geschäftsbanken können so die Kreditvergabe ausweiten und mit Blick auf mehr finanzielle Inklusion verstärkt mit unterversorgten Firmen des Privatsektors zusammenarbeiten, denen sie aufgrund hoher Projektrisiken nur ungern Finanzierungen anbieten.

EIB-Vizepräsident Östros: „Die tansanische Wirtschaft hat sich in den letzten Jahren als sehr widerstandsfähig und wachstumsstark erwiesen. Auch weil die Regierung die Entwicklung des Privatsektor gemeinsam mit lokalen, regionalen und internationalen Partnern unterstützt. Tansania hat sich dadurch zu einem wichtigen Partner entwickelt – für die Global-Gateway-Initiative der EU und für die EIB. Wir freuen uns sehr, uns gemeinsam mit unseren tansanischen Partnern weiter für den öffentlichen und den privaten Sektor des Landes stark zu machen.“

Emilio Rossetti, stellvertretender Leiter der Delegation der Europäischen Union in Tansania: „Dieser hochrangige Besuch und die Treffen stehen für die dauerhafte Partnerschaft Tansanias mit Team Europa. Die Europäische Union, ihre Mitgliedstaaten und Durchführungsstellen sowie die öffentlichen Entwicklungsbanken setzen sich gemeinsam dafür ein, dass die Vision von Global Gateway Realität wird: Sie unterstützen intelligente Investitionen in hochwertige Infrastruktur unter Einhaltung höchster Sozial- und Umweltstandards, im Einklang mit den Werten und Standards der EU.“

Die EIB ist seit 1977 in Tansania tätig und hat seither Kredite über insgesamt 680 Millionen Euro (fast 2 Billionen Tansania-Schilling) für 36 Projekte bereitgestellt.

Der Fokus der EIB Global liegt auf den Sektoren mit dem größten Potenzial für nachhaltige Beschäftigung, vor allem auf Kleinst-, kleinen und mittleren Unternehmen in den Bereichen Landwirtschaft sowie grüne und digitale Dienstleistungen. Während seines Aufenthalts wird Vizepräsident Thomas Östros in Sansibar einige von der EIB geförderte Unternehmen der blauen Wirtschaft besuchen, die Jobs für Frauen und junge Menschen schaffen.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen.

Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierungen sowie ein zentraler Partner bei Global Gateway. Bis Ende 2027 will sie Investitionen von 100 Milliarden Euro mobilisieren, rund ein Drittel des Gesamtvolumens von Global Gateway. Als Teil von Team Europa arbeitet die EIB Global eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

Die Delegation der Europäischen Union in Tansania und in der Ostafrikanischen Gemeinschaft ist ein wichtiger Akteur in den Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Tansania sowie der Ostafrikanischen Gemeinschaft. Global Gateway ist die neue europäische Strategie, die intelligente, saubere und sichere Verbindungen für Digitales, Energie und Verkehr fördern und weltweit die Gesundheits-, Bildungs- und Forschungssysteme stärken soll. Global Gateway wird von Team Europa, d. h. den EU-Einrichtungen und den EU-Mitgliedstaaten, umgesetzt.