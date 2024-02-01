Die EIB-Gruppe hat 2023 neue Finanzierungen über 1,26 Milliarden Euro für Projekte in Österreich unterzeichnet

Schwerpunkt waren erneuerbare Energien und bezahlbarer Wohnraum

Viele gemeinsame Projekte mit Banken sichern kleinen und mittleren Unternehmen den Zugang zu Krediten

2023 hat die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe) in Österreich vor allem Projekte finanziert, die regenerative Energien, die Wasserversorgung und den sozialen Wohnungsbau unterstützen. Bei der Bekanntgabe ihres Jahresergebnisses teilt die Bank der EU heute mit, dass sie im vergangenen Jahr 1,26 Milliarden Euro für Vorhaben in Österreich zugesagt hat. Im aktuellen Umfeld mit höheren Zinsen wandten sich Unternehmen aus dem öffentlichen wie dem privaten Sektor mit ihren langfristigen Investitionsprojekten an die EIB, vor allem gegen Jahresende.

In den ersten Quartalen 2023 waren die Firmen angesichts einer leichten Rezession im Land eher zurückhaltend bei den Investitionen. Dies ergab die neue Investitionsumfrage der EIB, die ebenfalls heute vorgestellt wird. Viele österreichische Unternehmen sehen jedoch in strengeren Klimastandards eher eine Chance als Anlass zur Sorge für ihr Geschäft. Und der Anteil der Betriebe, die Klimavorschriften als Chance sehen, liegt in dieser Umfrage über dem EU-Durchschnitt.

2023 lag der Schwerpunkt der EIB-Projekte in Österreich auf der Infrastruktur: Die Bank der EU investierte in die Wasserversorgung, etwa das Wassernetz im Burgenland, und in erneuerbare Energien. 67 Millionen Euro flossen in einen neuen Windpark im niederösterreichischen Engelhartstetten. Weitere 110 Millionen Euro gingen an den Energieversorger EVN ebenfalls für den Aufbau von 103 Megawatt Windkraft. Für 2024 sind weitere Kredite zur Förderung der Erneuerbaren Energien geplant.

Thomas Östros, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über Finanzierungen in Österreich: „In Österreich sehen wir ein wachsendes Interesse an Projekten, die zur grünen Transformation der Wirtschaft beitragen. Wir werden auch in den kommenden Jahren in den Klimaschutz investieren.“

In Wien investiert die EIB weiter in öffentlich-private Partnerschaften für den Bau neuer Schulen mit innovativen Bildungskonzepten. Die Gebäude erfüllen außerdem hohe Umweltstandards. Für bezahlbaren Wohnraum vergab die EIB 2023 einen zweiten Kredit von 75 Millionen Euro an die Erste Bank sowie 135 Millionen Euro an die Hypo NOE.

Die EIB-Gruppe finanzierte in Österreich 2023 an erster Stelle Projekte in der Kategorie „Nachhaltige Städte und Regionen“ (451 Millionen Euro), gefolgt von dem Ziel „Nachhaltige Energie und natürliche Ressourcen“ (363 Millionen Euro). Die Finanzierungen für „Innovation, Digitalisierung und Humankapital“ beliefen sich auf 314 Millionen Euro, die KMU-Förderung auf 135 Millionen Euro.

Hintergrundinformationen

