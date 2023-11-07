Neue Investition erweitert Druckkapazitäten für hochmoderne Ausweisdokumente

Projekt schafft 60 qualifizierte Stellen in Weltklassedruckerei

EIB fördert damit ausländische Direktinvestitionen in Griechenland

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt ein Darlehen über 10,5 Millionen Euro mit einer Laufzeit von zehn Jahren an Veridos Matsoukis, eine führende Sicherheitsdruckerei in Griechenland. Mit den Mitteln will das Unternehmen seine Druckkapazitäten für sichere Ausweispapiere erweitern.

Die EIB-Finanzierung ermöglicht Investitionen von 23 Millionen Euro am Athener Standort von Veridos Matsoukis. Damit steigen die Produktionskapazitäten für Reisepässe, Personalausweise und andere offizielle Dokumente, die mit neuesten, hochmodernen Sicherheitsmerkmalen ausgestattet sind, um Identitätsbetrug einzudämmen. Veridos Matsoukis hat auch ein Darlehen über 7,5 Millionen Euro aus der Aufbau- und Resilienzfazilität beantragt, weil die Herstellung in Griechenland stark exportorientiert ist. Das Genehmigungsverfahren für den Antrag dürfte bis Jahresende abgeschlossen sein.

Die EIB unterstützt Veridos Matsoukis damit zum zweiten Mal (nach einem Kredit über 11 Millionen Euro im Jahr 2019). Der Finanzierungsvertrag wurde heute in Athen unterzeichnet.

EIB-Präsident Werner Hoyer: „Wir freuen uns, ein innovatives Unternehmen zu fördern, das führend im Druck von Ausweisen und anderen Sicherheitsdokumenten ist. Mit dem neuen Darlehen der EIB kann es seine hochmodernen Produktionskapazitäten in Griechenland ausbauen und dann mehr Pässe und Personalausweise mit höchsten Sicherheitsstandards für Länder in aller Welt liefern. Die langfristige Finanzierung trägt auch zur Forschung und Entwicklung bei, und sie schafft neue Arbeitsplätze in Athen.“

Dimitris Matsoukis, geschäftsführender Direktor von Veridos Matsoukis: „In Zeiten hoher Inflation und steigender Zinsen ermöglicht die EIB-Finanzierung dem Unternehmen, seine ehrgeizigen Investitionspläne ohne Abstriche umzusetzen. So kann es weiter wachsen, durch innovative Spitzentechnologien seinen Anteil am internationalen Markt für Reisedokumente erhöhen und dabei gleichzeitig neue Arbeitsplätze und einen Mehrwert für die griechische Volkswirtschaft schaffen.“

Impulse für die Europäische Sicherheitsinitiative

Veridos Matsoukis produziert hochsichere Ausweisdokumente für weltweit über 40 Länder (einschließlich EU) und für Geschäftspartner. Das Unternehmen ist Innovationsführer auf seinem Gebiet. Hochsichere Ausweispapiere, die schwer zu manipulieren oder zu fälschen sind, tragen zur Sicherheit eines Landes und seiner Bürgerinnen und Bürger bei. Die Finanzierung ist Teil der EIB-Unterstützung für die europäische Sicherheit über die Strategische Europäische Sicherheitsinitiative.

Mit den EIB-Geldern werden u. a. bis zu 60 qualifizierte Stellen geschaffen und die Produktionskapazitäten am Standort des Unternehmens in Athen erweitert (neue Maschinen und Reinraumbereiche). Das Projekt fördert außerdem die Forschung, Entwicklung und Innovation für den Einsatz von Sicherheitsinnovationen in Pässen, Personalausweisen und Führerscheinen in der Athener Firmenzentrale.

Die EIB fördert damit ausländische Direktinvestitionen in Griechenland

Mit dem neuen Darlehen an Veridos Matsoukis unterstreicht die EIB ihr Engagement für ausländische Direktinvestitionen mit hohem Zusatznutzen in Griechenland.

Im vergangenen Jahr vergab die EIB in dem Land 2,2 Milliarden Euro für langfristige Investitionen in erneuerbare Energien, sauberen Verkehr, Energieversorgungssicherheit und Energieeffizienz. Außerdem erhielten Banken Mittel für Impact-Finanzierungen an KMU. 2022 unterzeichnete die EIB-Gruppe in Griechenland gemessen am BIP mehr Finanzierungen als in jedem anderen EU-Land.