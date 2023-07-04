Einrichtung von vier emissionsfreien Oberleitungsbus-Linien mit einer Gesamtlänge von 23 Kilometer, Kauf von 39 Oberleitungsbussen und Bau eines neuen Betriebshofes

Die Arbeiten sind Teil des weitergefassten städtischen Plans für nachhaltige Mobilität für einen effizienten öffentlichen Nahverkehr, geringere Emissionen und Intermodalität

Die neuen Linien sind die Hauptverbindungen des städtischen ÖPNV-Netzes und werden über Verkehrsknotenpunkte mit den außerstädtische Linien verbunden

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat einen Kredit über 62 Millionen Euro an die Azienda Mobilità Trasporti Turismo e Territorio (AMT3) vergeben, um den Übergang zu nachhaltiger Mobilität mit geringen Umweltauswirkungen in der Stadt Verona zu unterstützen. Das Projekt umfasst die Einrichtung von vier Oberleitungsbus-Linien (Obus-Linien) mit einer Gesamtlänge von 23 Kilometern, den Kauf von 39Obussen und den Bau eines neuen Betriebshofes für Unterstellung und Wartung. Die Bauarbeiten haben bereits begonnen und sollen bis November 2025 abgeschlossen sein. Die Inbetriebnahme ist für das erste Halbjahr 2026 vorgesehen.

Die Elektrifizierung des Busnetzes und die erwartete Verlagerung vom Individualverkehr auf den öffentlichen Nahverkehr werden den Verkehr in Verona effizienter, nachhaltiger und kostengünstiger machen. Außerdem tragen sie dazu bei, das Verkehrsaufkommen und die CO 2 -Emissionen zu verringern. Die EIB geht davon aus, dass nach Projektabschluss die Fahrzeit im ÖPNV um sechs Prozent und die Betriebskosten pro Sitzplatzkilometer für die Obus-Linien um 20 Prozent sinken, was zu Energieeinsparungen von 4,5 Prozent führt.

Rund 100 000 Fahrgäste werden täglich von einem umweltfreundlicheren öffentlichen Nahverkehr profitieren, der den Leitlinien der EIB für Verkehrsfinanzierungen und dem Übereinkommen von Paris entspricht.

EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti: „Der Verkehr spielt eine Schlüsselrolle in Gesellschaft und Wirtschaft. Gleichzeitig ist er einer der größten Luftverschmutzer. Als Klimabank der EU unterstützt die EIB die Stadt Verona beim Übergang zu einer nachhaltigen Mobilität und hilft ihr, die Betriebskosten und die CO 2 -Emissionen ihres Fuhrparks zu senken.“

Tommaso Ferrari, Stadtrat für Mobilität und Verkehr: „Nach der Verabschiedung des aktualisierten Wirtschafts- und Finanzplans ermöglicht uns die gestern von der Stadt, AMT3 und der EIB unterzeichnete Finanzierungsvereinbarung, die Arbeiten an den Obus-Linien fortzusetzen und sie gemäß unserem Zeitplan bis 2026 fertigzustellen. Der EIB-Kredit deckt die Kosten der von der Stadt durchgeführten Bauarbeiten, und er ist entscheidend für die Planung aller Baustellen für die vier geplanten Obus-Linien.“

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Die EIB vergibt langfristige Mittel für solide Projekte, die zu den Zielen der EU beitragen. Sie finanziert Vorhaben in vier vorrangigen Bereichen – Infrastruktur, Innovation, Klima und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU). In den Jahren 2019–2022 stellte die EIB-Gruppe 45 Milliarden Euro für Projekte in Italien bereit.