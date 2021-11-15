© INBRE

Iniziative Bresciane (INBRE) leitet 49 Millionen Euro der EIB weiter an Iniziative Toscane (Intos) für den Bau von 12 Laufwasserkraftwerken und die Sanierung von 13 Wehren im Arno

Italiens Energiesektor wird bei der Dekarbonisierung unterstützt

Besseres Flusswassermanagement, unter Wahrung der Biodiversität und des historischen Erbes der Toskana

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt 49 Millionen Euro an die Iniziative Bresciane S.p.A. (INBRE). Die Mittel fließen in die Sanierung von 13 Flusswehren und den Bau von 12 kleinen Laufwasserkraftwerken im Arno in der Toskana. Die in Brescia ansässige INBRE verfügt über 25 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Wasserkraftprojekten. Sie leitet die Mittel an die Iniziative Toscane S.r.l. (Intos) weiter, die für den Bau der Wasserkraftwerke und die Sanierung der Wehre zuständig ist.

Mithilfe der EIB-Finanzierung kann INBRE die Wasserinfrastruktur des Arno instand setzen und die Region widerstandsfähiger gegenüber dem Klimawandel machen, auch indem angrenzende Flächen wieder aufgeforstet werden. Die Finanzierung soll dazu beitragen, die Umweltauswirkungen der bestehenden Bauwerke zu mindern und die biologische Vielfalt zu schützen.

Es werden zusätzliche Erneuerbare-Energien-Kapazitäten von fast 10 Megawatt installiert, die pro Jahr etwa 55 Gigawattstunden Strom liefern. Außerdem wird der Hochwasserschutz am Arno verbessert. Die EIB schätzt, dass die Anlagen saubere Energie für fast 22 600 Haushalte erzeugen werden. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Erhalt des historischen Erbes in den Regionen Sieci, Compiobbi, San Niccolò und Isolotto, indem der Schutz vor Überschwemmungen entlang des Arno verbessert wird.

Die Finanzierung trägt zu den Dekarbonisierungszielen des Landes in Einklang mit dem Pariser Abkommen bei sowie zu den Zielen der EIB in puncto Klimaschutz, Vermeidung von Umweltverschmutzung und Klimaanpassung.

Das Darlehen fällt unter das Green Developer Financing Programme. Das Programm dient der Finanzierung von Projekten in den Bereichen erneuerbare Energien, Energieeffizienz und grüne Mobilität.

Die kleinen und mittleren Unternehmen spielen als Projektträger eine wichtige Rolle für neue Anlagen und Investitionen in erneuerbare Energien und Energieeffizienzmaßnahmen. Auch für die Energiewende sind sie unabdingbar. Die EIB-Finanzierung stützt sich auf die finanzielle und wirtschaftliche Stabilität des Unternehmens und wird aus dem Cashflow aus vorhandenen Anlagen bedient, damit für neue Projekte frühzeitig Mittel bereitstehen. Das Programm ermöglicht es dem Projektträger, bei der Finanzierung künftige Cashflows einzusetzen. Gemeinsam mit den Darlehen anderer Finanzinstitute stehen ihnen somit die notwendigen Ressourcen zur Verfügung, um neue Projekte schneller zu entwickeln.

EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti: „Wir sind stolz darauf, dass die EIB als Klimabank hochwertige Projekte in Italien fördert, die langfristig etwas bewirken. Unser Partnerunternehmen hat starke Verbindungen in der Region und zu den Menschen, die dort leben. Wenn wir den Klimawandel bewältigen wollen, müssen wir ein Energieökosystem schaffen, das in Einklang mit unseren Zielen und denen der Europäischen Union steht.“

Battista Albertani, Vorstandsvorsitzender der INBRE: „Die EIB-Finanzierung stellt für uns einen wichtigen Meilenstein dar. Die INBRE beweist damit, dass sie bei wirtschaftlichen und finanziellen Erwägungen sozioökologische Aspekte berücksichtigt. Gerade in unserem Bereich, der Erzeugung von erneuerbarer Energie, ist dies wichtiger denn je. Mit diesem Projekt zeigen wir, dass unsere Bemühungen um ein ausgewogenes Entwicklungsmodell und langfristiges nachhaltiges Wachstum sich lohnen.“

Hintergrundinformationen

Die EIB finanziert Projekte in vier vorrangigen Bereichen – Infrastruktur, Innovation, Klimaschutz und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU). In den Jahren 2019–2020 stellte die EIB-Gruppe 23 Milliarden Euro für Projekte in Italien bereit.

Die Iniziative Bresciane S.p.A. entwickelt, verwaltet und investiert in kleine Wasserkraftwerke in Italien. Sie wurde 1988 gegründet und ist seit 1996 im Wasserkraftsektor tätig. Seit 2014 ist sie an der Euronext Growth Milan notiert.