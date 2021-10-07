© Shutterstock

Machbarkeitsstudie von European Cyber Security Organisation und Europäischer Plattform für Investitionsberatung zur Planung und Einrichtung einer europäischen Investitionsplattform für Cybersicherheit

Neue Plattform soll große internationale Investoren für den europäischen Markt gewinnen

Die European Cyber Security Organisation (ECSO) und die Europäische Plattform für Investitionsberatung, eine gemeinsame Beratungsinitiative der Europäischen Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe) und der Europäischen Kommission, haben heute bekannt gegeben, dass sie an einer Machbarkeitsstudie zur Planung und Einrichtung einer europäischen Investitionsplattform für Cybersicherheit (European Cybersecurity Investment Platform, ECIP) mitwirken. Über die neue Plattform sollen mehr Investitionen in den europäischen Markt für Cybersicherheit fließen. Die Machbarkeitsstudie wird von der Beratungsplattform gemeinsam mit Sachverständigen der EIB-Gruppe und einem (noch zu benennenden) Berater durchgeführt. Diese öffentlich-private Zusammenarbeit geht auf ein Ersuchen des Basque Cybersecurity Centre (BCSC) zurück.

Die Studie ist der erste Schritt, um Investitionen in die Cybersicherheit durch öffentliche und private Partner aus ganz Europa umfassender zu unterstützen. Die Machbarkeitsstudie soll die Grundlage für eine europäische Investitionsplattform für Cybersicherheit schaffen und untersuchen, wie sich große internationale Investoren für Europa gewinnen lassen. Außerdem werden Möglichkeiten zur Unterstützung kleiner und mittlerer Cybersicherheitsunternehmen analysiert, damit sie expandieren, in Europa angesiedelt bleiben und auf dem Weltmarkt mithalten können. Ferner wird die Studie untersuchen, wie private Investitionen mobilisiert werden können, indem Informationen über den europäischen Markt für Cybersicherheit vereinfacht und leichter zugänglich gemacht werden und für Investoren und Kunden spezielle Programme für technische Hilfe eingerichtet werden.

Javier Diéguez, Direktor des Basque Cybersecurity Centre und Co-Vorsitzender der Arbeitsgruppe für internationale Zusammenarbeit der ECSO, kündigte die Initiative bei der Auftaktveranstaltung von ECSO und EIB an: „Unsere Initiative für Cybersicherheit verfolgt das strategische Ziel, europäische Start-ups und KMU im Bereich der Cybersicherheit zu fördern und Investitionen anzustoßen, um in Europa noch mehr Kompetenz und strategische Lösungen zu entwickeln.“

EIB-Vizepräsident Kris Peeters: „Die Digitalisierung entscheidet schon heute über unsere Wettbewerbsfähigkeit, Produktivität und Beschäftigung. Und in Zukunft wird sie noch wichtiger sein. Richtig angepackt, kann sie auch bei der Bekämpfung des Klimawandels wesentlich helfen. Wie jedoch die jüngsten Ransomware-Angriffe gezeigt haben, kann es richtig teuer werden, wenn wir die mit der Digitalisierung einhergehenden Gefahren nicht ernst nehmen. Deshalb freue ich mich, dass wir nun gemeinsam mit unseren Partnern den ersten Schritt machen, um die Cybersicherheit in Europa stärker zu fördern. Zusammen mit der Beratungsplattform wollen wir eine eingehende Marktanalyse durchführen, um geeignete Instrumente zu entwickeln, mit denen wir unsere Start-ups unterstützen und ein europäisches Ökosystem für Cybersicherheit aufbauen können, das weltweit führend und autonom ist.“

Francois Lavaste, Executive Director von Ace Capital Partners und Mitglied des Verwaltungsrats der ECSO: „Europa braucht einen starken Cybersicherheitssektor, um seine Wirtschaft zu schützen und technologisch unabhängiger zu werden. Die europäische Investitionsplattform für Cybersicherheit kann wesentlich dazu beitragen. Die ECSO ist stolz darauf, sich an diesem Projekt und anderen Initiativen für mehr Cybersicherheit in Europa zu beteiligen.“

Die Machbarkeitsstudie zur Einrichtung einer europäischen Investitionsplattform für Cybersicherheit ist Teil einer Initiative der ECSO, die mit einer Absichtserklärung von 50 großen europäischen Cybersicherheitsunternehmen und ‑organisationen sowie mehreren EU-Kommissaren ins Leben gerufen wurde. Die Initiative soll Europas Branchen- und Investitionskapazität im Bereich der Cybersicherheit verbessern und eine stärkere Akzeptanz fördern.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Plattform für Investitionsberatung ist eine gemeinsame Initiative der Europäischen Investitionsbank-Gruppe und der Europäischen Kommission und Teil der Investitionsoffensive für Europa. Sie ist eine zentrale Anlaufstelle für umfassende Beratungsleistungen und technische Hilfe. Sie unterstützt die Ermittlung, Vorbereitung und Entwicklung von Projekten in der Europäischen Union. Ihre Beraterinnen und Berater arbeiten direkt mit den Projektträgern ein maßgeschneidertes Beratungspaket für die Investitionsvorhaben aus.

ECSO

Die European Cyber Security Organisation (ECSO) ist eine 2016 gegründete Organisation ohne Erwerbszweck. Ihr gehören mehr als 250 europäische Akteure im Bereich der Cybersicherheit an, darunter große und mittelständische Unternehmen, Start-ups, Forschungszentren, Universitäten, Endnutzer, Betreiber, Verbände und nationale Verwaltungen. Die Mitglieder und Partner der ECSO wollen für Europa ein wettbewerbsfähiges Ökosystem für Cybersicherheit entwickeln, das zuverlässige Lösungen bietet, Europas Cyber-Sicherheitslage stärkt und die EU technologisch unabhängiger macht.