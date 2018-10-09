© MPK SA Krakow

2,3 Milliarden Euro zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von Industrie und Unternehmen

1,2 Milliarden Euro für Stadtbahnen, See- und Luftverkehr

1 Milliarde Euro für erneuerbare Energien

Spanische, polnische und bulgarische Pendler, die Einwohner von Warschau, Vilnius und Turku sowie Schülerinnen und Schüler in Frankreich werden von den neuen Finanzierungen der Europäischen Investitionsbank profitieren.

In seiner monatlichen Sitzung in Luxemburg genehmigte der Verwaltungsrat der Europäischen Investitionsbank (EIB) heute Finanzierungen in Höhe von 6,67 Milliarden Euro. Die Mittel sind für nachhaltigen Verkehr, Stadtentwicklung, Wasser, umweltfreundliche Energie und privatwirtschaftliche Investitionen in Europa und Afrika bestimmt.

„Gestern stellte die zwischenstaatliche Sachverständigengruppe für Klimafragen unmissverständlich klar, dass wir rasch mehr investieren müssen, um die CO 2 -Emissionen zu senken und uns auf den Klimawandel einzustellen. Die Bank der EU verfügt über beträchtliche Erfahrung mit der Finanzierung von Klimaschutzprojekten, und wir können hier auf erhebliche Erfolge verweisen. Dies betrifft die nachhaltige Energie ebenso wie den Verkehrssektor und Investitionen im städtischen Bereich, um nur einige Beispiele zu nennen. Die Projekte, die wir heute genehmigt haben, unterstreichen, dass wir die Klimafinanzierungen fortführen und ausweiten wollen. Nur so hat unsere Erde eine Chance“, so der Präsident der Europäischen Investitionsbank, Werner Hoyer.

Investitionen im Verkehrssektor verkürzen Fahrtzeiten und senken Emissionen

Die EIB unterstützt den nachhaltigen Verkehr weltweit. Heute sagte der Verwaltungsrat der EIB neue Finanzierungen im Umfang von 1,2 Milliarden Euro für Stadtbahn-, Seeverkehrs- und Luftverkehrsprojekte zu. Darunter fallen die Modernisierung von Stadtbahnen in fünf spanischen Städten, der Bau einer neuen U-Bahn-Linie in Sofia, die Verbesserung der Straßenbahnverbindungen in Krakau und der Ausbau eines wichtigen nationalen Flughafens.

Die Schifffahrt auf der Donau und auf der Save in Serbien wird von Investitionen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und zur Kapazitätserweiterung profitieren.

Andere Investitionen zielen darauf ab, größeren Schiffe das Anlaufen zweier italienischer Häfen zu ermöglichen sowie den Fracht- und den Personenverkehr auszuweiten. So wird Rom leichter auch über den Seeweg zu erreichen sein.

Förderung privater Investitionen in Innovation und Energieeffizienz

Unternehmen aus Europa und der ganzen Welt werden für ihre Investitionen insgesamt zwei Milliarden Euro enthalten. Dieser Betrag umfasst neue direkte Finanzierungen, aber auch Darlehen, die in Zusammenarbeit mit Finanzierungspartnern in den einzelnen Ländern bereitgestellt werden.

Bestimmt sind die Mittel für Automatisierung, Robotik und Digitalisierungstechnologie, für die Entwicklung von Elektro- und Alternativkraftstoffantrieben sowie für Mähdrescher und Ausrüstung für Feldspritzen, die AGCO, der weltweit führende Hersteller von landwirtschaftlichen Geräten, entwickeln will.

Außerdem genehmigte der Verwaltungsrat ein Darlehen für die landwirtschaftliche Infrastruktur in der Ukraine, einschließlich Getreidesilos und Getreidespeicher.

Aufgrund neuer Durchleitungsdarlehen an Finanzierungspartner können Unternehmen in Spanien, Italien, Irland und Südafrika ihre Investitionsvorhaben durchführen.

Der Verwaltungsrat beschloss darüber hinaus, Tourismusbetriebe in Österreich, Klimaschutzinvestitionen in der Slowakei und Innovationsaktivitäten deutscher Unternehmen zu unterstützen.

Außerhalb Europas genehmigte der Verwaltungsrat neue EIB-Finanzierungen für den Mikrofinanzsektor in Afrika sowie für Investitionsvorhaben von Unternehmerinnen in Äthiopien.

Erneuerbare Energien und bessere Energieinfrastruktur

Für neue Investitionen im Energiesektor genehmigte der Verwaltungsrat der EIB Finanzierungen im Betrag von einer Milliarde Euro. Zu nennen sind hier Fotovoltaikanlagen in Polen mit einer Leistung von 42 Megawatt, zwei Solarkraftwerke in Marokko mit einer Leistung von jeweils 500 Megawatt und ein Wasserkraftwerk in Kamerun mit einer Leistung von 420 Megawatt. Außerdem werden eine grenzüberschreitende Verbundleitung zwischen Mali und Guinea sowie die Instandsetzung des Stromverteilungsnetzes in Griechenland mitfinanziert.

Die Projekte werden den Zugang zu umweltfreundlicher Energie deutlich verbessern und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringern.

Eine Antwort auf die weltweiten Herausforderungen im Wassersektor

Die EIB ist der weltweit größte Geldgeber für Wasserprojekte. Heute genehmigte der Verwaltungsrat neue Projekte zur Verbesserung der Abwasserbehandlung in der zweitgrößten ägyptischen Stadt Alexandria und im finnischen Turku sowie die Modernisierung der Wasserinfrastruktur in Italien.

Außerdem sagte er Finanzierungsmittel für den Wiederaufbau von Infrastruktureinrichtungen in der Dominikanischen Republik zu, die durch Überflutungen beschädigt worden waren. Bestehende Einrichtungen sollen solchen Überschwemmungen dank der Förderung der EIB besser standhalten können.

Stadtentwicklung und Sozialwohnungen

Die EIB fördert in Europa und weltweit Investitionen zur Umgestaltung von Städten. Der Verwaltungsrat genehmigte neue städtische Investitionen zur Senkung des Energieverbrauchs der Straßenbeleuchtung in Vilnius und zur Verringerung der Energiekosten von öffentlichen Gebäuden und von Wohnhäusern in der Republik Moldau, zur Verbesserung der öffentlichen Dienstleistungen in Turku und zur Förderung intelligenter Investitionen in der slowakischen Stadt Nitra.

Förderung des Bildungswesens

Schülerinnen und Schülern an Schulen in sieben französischen Regionen und Studierenden des Trinity College Dublin kommen die vom Verwaltungsrat genehmigten Investitionen im Bildungssektor zugute

Die EIB fördert Investitionen, die Aus- und Weiterbildung, Forschung und Lehre verbessern. In den vergangenen fünf Jahren hat die EIB über 16 Milliarden Euro für Investitionen im europäischen Bildungswesen bereitgestellt.

Besserer Zugang zum Hochgeschwindigkeitsinternet

Zwei neue Projekte eröffnen völlig neue Möglichkeiten der Internetnutzung. Zum einen werden in Europa FTTH-Netze ausgebaut, und zum anderen werden in Ostafrika Glasfasernetze verlegt.

Fünf Milliarden Euro für neue Investitionen im Rahmen der Investitionsoffensive für Europa

Die Finanzierung von elf Projekten, die der Verwaltungsrat der EIB heute genehmigte, wird vom Europäischen Fonds für strategische Investitionen garantiert. Damit werden Investitionen von schätzungsweise fünf Milliarden Euro angestoßen.

PPP-Projekte wurden heute keine genehmigt.