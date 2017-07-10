Wenn Sie Märchen mögen, wird Ihnen die Arbeit von Helmut Krämer-Eis gefallen. Er ist der Chefvolkswirt des Europäischen Investitionsfonds. Wer hätte gedacht, dass die Finanzwelt voller Fabelwesen ist? Helmut erklärt in dieser Folge von A Dictionary of Finance, welche seltsamen Namen sich Fachleute für florierende junge Unternehmen ausgedacht haben.

Wer als Anleger sein Geld riskiert, muss an das Unternehmen glauben – vielleicht genauso, wie ein fünfjähriges Kind an Zauberei glaubt, wenn es eine Geschichte über fliegende Pferde hört. Helmut erklärt, welche Unternehmen man als Drachen bezeichnet, was ein Einhorn ist und was eine Gazelle. Und dann bringt Allar auch noch Kakerlaken ins Spiel ...

Weltweit gibt es 170 Einhörner, in Europa sind es 21. Zehn davon wurden vom Europäischen Investitionsfonds mitfinanziert, der zur Europäischen Investitionsbank-Gruppe gehört und kleine und mittlere Unternehmen fördert.

