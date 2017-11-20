Der Klimawandel betrifft uns alle, denn er bedroht unsere Zukunft. Mit Klimafinanzierungen können wir gegenlenken.

Die Fakten zu diesem Schwerpunktthema erfahren Sie diese Woche im EIB-Podcast „A Dictionary of Finance“. Wir befragen Nancy Saich, technische Beraterin in der Abteilung Ökologische, klimatische und soziale Aspekte bei der EIB, und Martin Berg aus der Abteilung Infrastrukturfonds und Klimaschutz.

Nancy erklärt uns Klimaschutzbegriffe wie:

Bekämpfung des Klimawandels : Maßnahmen zur Verringerung und Vermeidung von Treibhausgasemissionen wie Kohlendioxid sowie zur Bindung dieser Gase (normalerweise durch das Anpflanzen von Bäumen, die Kohlendioxid binden)

: Maßnahmen zur Verringerung und Vermeidung von Treibhausgasemissionen wie Kohlendioxid sowie zur Bindung dieser Gase (normalerweise durch das Anpflanzen von Bäumen, die Kohlendioxid binden) Anpassung an seine Folgen: Maßnahmen zur Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels wie Wetterextreme oder steigende Meeresspiegel

Martin umreißt die historische Entwicklung der Klimafinanzierungen und wie sich der Ansatz zur Gestaltung der Klimapolitik seit dem Pariser Abkommen von 2015 gewandelt hat.

Wir reden auch darüber, was sich mit jährlich 100 Milliarden US-Dollar für Klimaschutzprojekte in Entwicklungsländern erreichen lässt – und ob dieser Betrag ausreicht.

