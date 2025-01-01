Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Ehemalige Präsidenten

In diesem Bereich finden Sie Fotos ehemaliger Präsidenten der EIB.

Pietro Campilli
©EIB

Pietro
Campilli

Präsident von Februar 1958 bis Mai 1959

Paride Formentini
©EIB

Paride
Formentini

Präsident von Juni 1959 bis September 1970

Yves Le Portz
©EIB

Yves Le Portz

Präsident von September 1970 bis Juli 1984

Ernst-Günther Bröder
©EIB

Ernst-Günther
Bröder

Präsident von August 1984 bis März 1993

Brian Unwin
©EIB

Brian
Unwin

Präsident von April 1993 bis Dezember 1999

@EIB

Philippe
Maystadt

Präsident von Januar 2000 bis Dezember 2011

Werner Hoyer
©EIB

Werner
Hoyer

Präsident von Januar 2012 bis Dezember 2023

Copyright-Informationen

Copyright-Erklärung

Die Reproduktion der auf der Website der EIB veröffentlichten Fotos zu nichtkommerziellen Zwecken ist grundsätzlich gestattet, sofern die Quelle angegeben wird (siehe Angaben unter dem jeweiligen Foto).

Eine Reproduktion zu anderen (insbesondere kommerziellen) Zwecken bedarf der vorherigen Genehmigung. Bitte reichen Sie Ihre Anfrage über das Kontaktformular ein. Wir teilen Ihnen dann mit, wie die Fotos verwendet werden dürfen.

Copyright-Vermerk

Die Europäische Investitionsbank betreibt diese Website, um Informationen über ihre Aufgabe und Aktivitäten öffentlich zugänglich zu machen. Die Reproduktion ist gestattet, sofern sie keinen kommerziellen Zwecken dient und die Quelle genannt wird.

Verschiedene Dokumente, die auf dieser Website veröffentlicht werden, enthalten Links zu Websites anderer Organisationen. Die EIB übernimmt keine Haftung für diese Links. Relevanz, Aktualität oder Genauigkeit dieser externen Materialien entziehen sich unserer Kontrolle, und wir geben dafür keine Garantie.