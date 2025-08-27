Die Europäische Investitionsbank (EIB) und das Instituto de Crédito Oficial (ICO) luden am 19. Oktober 2023 unter dem Thema „The future of Sustainable Finance – Disclosure and Reporting: from setting up rules to Action and Impact“ nach Madrid ein.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen die neuen Regeln zur Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen, mit denen die EU die Anforderungen an ESG-Informationen anpassen und schärfen will. Weitere Themen waren die Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (CSRD) und die europäischen Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung (ESRS).

Vizepräsident Thomas Östros nahm mit weiteren Vertreterinnen und Vertretern der EIB an der Veranstaltung teil.

Programm und Referierende.