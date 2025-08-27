Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Die Europäische Investitionsbank (EIB) und das Instituto de Crédito Oficial (ICO) luden am 19. Oktober 2023 unter dem Thema „The future of Sustainable Finance – Disclosure and Reporting: from setting up rules to Action and Impact“ nach Madrid ein.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen die neuen Regeln zur Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen, mit denen die EU die Anforderungen an ESG-Informationen anpassen und schärfen will. Weitere Themen waren die Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (CSRD) und die europäischen Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung (ESRS).

Vizepräsident Thomas Östros nahm mit weiteren Vertreterinnen und Vertretern der EIB an der Veranstaltung teil.

  Programm und Referierende.

EIB Lunch-Dialoge

Die ständige Vertretung der EIB in Brüssel organisiert Lunch-Dialoge für informative und interaktive Diskussionen mit Organisationen vor Ort zu aktuellen Fragen. Die Dialoge bieten Wissen und Erfahrung aus erster Hand. Jeder Lunch-Dialog startet um 13 Uhr, gefolgt von einer Diskussion und einer Q&A-Runde mit dem Publikum.
Verwaltungsratssitzung Nr. 585

Gemäß ihrer Geschäftsordnung beruft die EIB den Verwaltungsrat jährlich zu mindestens sechs Sitzungen ein. In Einklang mit der Transparenzpolitik der EIB-Gruppe veröffentlicht die Bank
Verwaltungsratssitzung Nr. 586

Gemäß ihrer Geschäftsordnung beruft die EIB den Verwaltungsrat jährlich zu mindestens sechs Sitzungen ein. In Einklang mit der Transparenzpolitik der EIB-Gruppe veröffentlicht die Bank
