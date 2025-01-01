Fünf Jahre nach dem wegweisenden Pariser Klimaabkommen sind die meisten Länder noch weit davon entfernt, ihre Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2030 zu erreichen. Sie müssen ihre Zusagen jetzt verdoppeln, wenn nicht sogar verdreifachen, um eine gefährliche Zunahme der globalen Erwärmung zu verhindern.

Auch wenn saubere erneuerbare Energie zunehmend wirtschaftlicher wird, fehlt es an einem Vorreiter – speziell auf weltweiter Ebene.

In den Diskussionen ging es um die Rolle Europas im globalen Klimaschutz, das Amerika der nächsten Jahre und Chinas Klimaneutralitätsplan für 2060. Auch die Maßnahmen für die nächsten zehn Jahre und darüber hinaus standen im Mittelpunkt.