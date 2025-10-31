Die EIB-Gruppe auf der Wiederaufbau-Konferenz für die Ukraine 2024

Auf der dritten Wiederaufbau-Konferenz für die Ukraine (URC2024) haben wir Seite an Seite mit unseren Partnern wichtige neue Finanzierungen für die sofortige Hilfe und den langfristigen Wiederaufbau des Landes angekündigt. Wir unterstützen die Ukraine aus tiefster Überzeugung. Seit Beginn der russischen Invasion 2022 haben wir dort mehr als zwei Milliarden Euro ausgezahlt.