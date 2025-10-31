Die EIB-Gruppe auf der Wiederaufbau-Konferenz für die Ukraine 2024

Auf der dritten Wiederaufbau-Konferenz für die Ukraine (URC2024) haben wir Seite an Seite mit unseren Partnern wichtige neue Finanzierungen für die sofortige Hilfe und den langfristigen Wiederaufbau des Landes angekündigt. Wir unterstützen die Ukraine aus tiefster Überzeugung. Seit Beginn der russischen Invasion 2022 haben wir dort mehr als zwei Milliarden Euro ausgezahlt.
Die wichtigsten Veranstaltungen
Rahmenbedingungen für Wirtschaftswachstum und Resilienz – Umsetzung der Ukraine-Fazilität
13:00–13:45 (GMT + 2)
Referentinnen und Referenten:
- Nadia Calviño, Präsidentin der Europäischen Investitionsbank (EIB)
- Christian Lindner, Bundesminister der Finanzen, Deutschland
- Sergii Marchenko, Finanzminister der Ukraine
- Mathias Cormann, Generalsekretär der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)
- Christian Sewing, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank
- Mike Pompeo, ehemaliger US-Außenminister und Board-Mitglied bei VEON und Kyivstar
Der Ukraine-Plan: Reformen und Aufbau auf dem Weg zum EU-Beitritt
09:30–10:45 (GMT + 2)
Referentinnen und Referenten:
- Teresa Czerwińska, Vizepräsidentin der Europäischen Investitionsbank
- Yulia Svyrydenko, erste stellvertretende Ministerpräsidentin der Ukraine
- Marlene Madsen, stellvertretende Direktorin des Ukraine Service und Leiterin des Referats Wirtschafts- und Sektorpolitik bei der Europäischen Kommission
- Matteo Patrone, Vizepräsident der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE)
- Tymofiy Mylovanov, Präsident der Kyjiv School of Economics
- Jochen Flasbarth, Staatssekretär im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Deutschland
Stärkung der Kommunen und Regionen – Kapazitätsaufbau auf lokaler Ebene
11:00–12:00 (GMT + 2)
Referentinnen und Referenten:
- Lionel Rapaille, Direktor Erweiterung und Nachbarschaft, Europäische Investitionsbank
- Georg Milbradt, Sonderbeauftragter der deutschen Bundesregierung für die Verwaltungsmodernisierung in der Ukraine
- Olena Shuliak, Vorsitzende des Ausschusses für die Organisation der Staatsgewalt, lokale Selbstverwaltung, regionale Entwicklung und Stadtplanung im ukrainischen Parlament
- Oleksandr Syenkevych, Bürgermeister von Mykolajiw
- Vasco Alves Cordeiro, Präsident des Europäischen Ausschusses der Regionen
- Andreas Schaal, OECD, Direktor für globale Beziehungen und Zusammenarbeit, Sherpa für die G7, die G20 und APEC
- Alyona Krytsuk, Mitgründerin der NGO Brave to Rebuild