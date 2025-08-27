Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Central Bank of Malta (CBM) luden zur Konferenz „EIB Investment towards the Green, Digital and Energy Transition in Small States“.

Thema der Veranstaltung war die Finanzierung der dreifachen Wende in kleinen Staaten, mit besonderem Fokus auf Malta. An der Veranstaltung nahmen europäische und maltesische Fachleute und Spitzen aus Politik, Wirtschaft und Finanzbranche teil.

Eröffnet wurde das Event von EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti und CBM-Gouverneur Edward Scicluna. Es folgten die Keynote-Rede und Präsentationen zu den Ergebnissen der EIB-Investitionsumfrage 2023 für Malta sowie zu den Klimaschutzbemühungen maltesischer Unternehmen. Den Abschluss bildete eine hochkarätige Panel-Diskussion über die Herausforderungen und Chancen, die mit der Finanzierung der grünen, digitalen und Energiewende verbunden sind.


 Programm und Referierende

