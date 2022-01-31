Die EIB-Gruppe und ihre Frankreich-Vertretung luden zusammen mit Vizepräsident Ambroise Fayolle zum „Tag der EIB-Gruppe“ ein.
Die Themen der Veranstaltung in Paris zeigen, wie breit sich die EIB-Gruppe mit ihren Partnern in Frankreich engagiert. Nach 20 Jahren in der französischen Hauptstadt will die Vertretung künftig neue Räumlichkeiten beziehen.
Other events you may like...
EIB Lunch-Dialoge
Die ständige Vertretung der EIB in Brüssel organisiert Lunch-Dialoge für informative und interaktive Diskussionen mit Organisationen vor Ort zu aktuellen Fragen. Die Dialoge bieten Wissen und Erfahrung aus erster Hand. Jeder Lunch-Dialog startet um 13 Uhr, gefolgt von einer Diskussion und einer Q&A-Runde mit dem Publikum.
Verwaltungsratssitzung Nr. 585
Gemäß ihrer Geschäftsordnung beruft die EIB den Verwaltungsrat jährlich zu mindestens sechs Sitzungen ein. In Einklang mit der Transparenzpolitik der EIB-Gruppe veröffentlicht die Bank
Verwaltungsratssitzung Nr. 586
Gemäß ihrer Geschäftsordnung beruft die EIB den Verwaltungsrat jährlich zu mindestens sechs Sitzungen ein. In Einklang mit der Transparenzpolitik der EIB-Gruppe veröffentlicht die Bank