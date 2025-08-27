Die Europäische Investitionsbank und die European American Chamber of Commerce richten gemeinsam eine halbtägige Veranstaltung zum Wirtschaftswachstum in Europa aus.

Am 9. November 2017 legte die Europäische Kommission eine optimistische Prognose für die Wirtschaft in der EU vor. Sie werde in diesem Jahr voraussichtlich „ihr stärkstes Wachstum seit zehn Jahren verzeichnen“. Laut der Herbstprognose der EU dürfte die Wirtschaft im Euroraum im laufenden Jahr um 2,2 Prozent wachsen, 2018 um 2,1 Prozent und 2019 um 1,9 Prozent. Das bedeutet für 2017 den höchsten Wert seit zehn Jahren.

Was heißt das angesichts der Anpassungen in der chinesischen Wirtschaft und möglicher protektionistischer Maßnahmen in den USA für Investoren? Welche Chancen ergeben sich daraus für Investoren in Europa? Wie hat die Investitionsoffensive für Europa – der sogenannte Juncker-Plan – zu mehr Wachstum und Beschäftigung beigetragen? Inwieweit lässt sich die Lage in Europa mit den Vereinigten Staaten vergleichen und welche europäischen Reformpakete könnten auf der anderen Seite des Atlantiks funktionieren?

Auf dem Programm stehen Beiträge zu den Aussichten für die Weltwirtschaft, zu gemeinsamen Anstrengungen auf europäischer und internationaler Ebene, die Europa wieder auf Kurs gebracht haben, und zur transatlantischen Beziehung im Kontext der globalen Wirtschaft.

Referenten

Eröffnungsansprache: Werner Hoyer , Präsident der EUROPÄISCHEN INVESTITIONSBANK

, Präsident der EUROPÄISCHEN INVESTITIONSBANK Jean-Christophe Laloux , Direktor mit Generalvollmacht und Leiter Finanzierungsoperationen, EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK

, Direktor mit Generalvollmacht und Leiter Finanzierungsoperationen, EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK Peter Villax , CEO, HOVIONE CAPITAL SCR SA

, CEO, HOVIONE CAPITAL SCR SA Megan Greene , Managing Director und Chief Economist, MANULIFE ASSET MANAGEMENT

, Managing Director und Chief Economist, MANULIFE ASSET MANAGEMENT Jan Stahlberg , Partner und Vice Chairman, EQT PARTNERS

, Partner und Vice Chairman, EQT PARTNERS Atsi Sheth, Managing Director, Sovereign Risk Group und Credit Strategy & Research Group sowie Chief Credit Officer for the Americas, MOODY’S

