Vor der Coronakrise schlug die Welt einen Weg zu mehr Umweltbewusstsein ein. Multinationale Konzerne verpflichteten sich zu neuen umweltbewussteren Formen der Corporate Governance. Junge Menschen gaben den Anstoß zu weltweiten Klimabewegungen. Die Europäische Kommission enthüllte ihre Pläne für einen europäischen Grünen Deal, um gegen den Klimanotstand vorzugehen.

Die Coronakrise hat die Welt in vielerlei Hinsicht verändert. Jetzt, wo es wirtschaftlich wieder aufwärts geht, bieten sich zahlreiche Möglichkeiten, um unsere Zukunft rascher umweltverträglicher und nachhaltiger zu gestalten. Die Zwischenstaatliche Sachverständigengruppe für Klimafragen hat nachdrücklich darauf hingewiesen, dass das schlimmste Klimaszenario nur dann abgewendet werden kann, wenn wir jetzt weitreichende Maßnahmen ergreifen. Es steht also viel auf dem Spiel. Was sollen wir tun?

Mit Blick auf künftige Maßnahmen veranstaltete die Europäische Investitionsbank gemeinsam mit Project Syndicate und anderen Partnern eine zweitägige virtuelle Konferenz zum Thema „Green recovery“. Zahlreiche Rednerinnen und Redner diskutierten dabei ausführlich vor allem über Biodiversität, öffentliche Investitionen sowie finanzielle und Corporate Governance.