Am 12. Oktober 2023 luden die Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung der Europäischen Kommission und die EIB zur 9. EU-Konferenz über ELER-Finanzierungsinstrumente ein. Die Veranstaltung unter dem Titel „Finanzierungsinstrumente der neuen Generation für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung“ fand von 9.20 Uhr bis 16.30 Uhr in Brüssel statt.

Der Dachverband COPA-COGECA legte die Position der Landwirtinnen und Landwirte zu den Finanzierungsmöglichkeiten dar und ging auf die Bedeutung der GAP-Förderung für ihre künftige wirtschaftliche und nachhaltige Entwicklung ein.

Fachleute der Kommission und der EIB-Gruppe präsentierten die Ergebnisse der fi-Kompass-Umfrage 2023 zum Finanzierungsbedarf und den Kreditbedingungen für Landwirte und Agrar- und Lebensmittelunternehmen in der EU und verorteten damit die aktuelle Politik. Außerdem stellte die EIB-Gruppe ihre Finanzierung und Beratung für die grüne und digitale Wende vor.

Anhand konkreter ELER-Instrumente und nationaler Finanzierungsinstrumente für die Landwirtschaft berichteten Referentinnen und Referenten aus Kroatien, Irland, Griechenland und Spanien über ihre Erfahrungen, Empfehlungen und Erkenntnisse.

Die Konferenz richtete sich an Verwaltungsbehörden, Sachverständige, Landwirtschaftsverbände sowie Mitarbeitende der EIB-Gruppe und der Kommission, die sich für ELER-Finanzierungsinstrumente interessieren.

