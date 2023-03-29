Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Der Internationale Karlspreis zu Aachen ist der älteste und bekannteste Preis, mit dem Persönlichkeiten oder Institutionen ausgezeichnet werden, die sich um die europäische Einigung verdient gemacht haben. Zum Namensgeber für den Preis wurde Karl der Große, der als erster Einiger Europas gilt. Zu den Preisträgern der letzten Jahre gehörten die belarussischen Oppositionsführerinnen (2022), Klaus Iohannis (2020/2021), António Guterres (2019), Emmanuel Macron (2018), Timothy Garton Ash (2017) und Papst Franziskus (2016).

Das Direktorium der Gesellschaft für die Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen ernennt das ukrainische Volk und Präsident Wolodymyr Selenskyj zu den diesjährigen Preisträgern. Damit ehrt es ihren Kampf für Freiheit und Demokratie gegen Russlands ungerechtfertigten Angriffskrieg. Der Preis unterstreicht die Tatsache, dass die Ukraine zu Europa gehört und ihr Volk und die Regierung – an der Spitze Präsident Wolodymyr Selenskyj – die europäischen Werte vertreten und verteidigen. Deshalb verdienen sie Ermutigung, rasch Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union aufzunehmen.

Die Karlspreis-Verleihung im Livestream

Veranstaltungen

  • Ganztägig – Karlspreis-Europa-Forum
  • 14.00–15.30 Uhr – Podiumsdiskussion zum Thema „Zwischen Erweiterung und interner Reform: Wie kann eine größere Union funktionieren“ mit EIB-Präsident Werner Hoyer.

Weitere Informationen finden Sie im Programm

  • Karlspreisverleihung, in Anwesenheit von EIB-Präsident Werner Hoyer

EIB President Werner Hoyer discussed during the Charlemagne Prize Europe Forum on the topic
The 2023 International Charlemagne Prize of Aachen
Fotograf: Johannes Simon ©Karlspreis
EIB President Werner Hoyer congratulates 2023 Charlemagne Prize winners: “The brave people of Ukraine are fighting for Europe's freedom and unity”
2023 International Charlemagne Prize of Aachen
EIB President Werner Hoyer congratulates 2023 Charlemagne Prize winners: “The brave people of Ukraine are fighting for Europe's freedom and unity”
2023 International Charlemagne Prize of Aachen
EIB President Werner Hoyer congratulates 2023 Charlemagne Prize winners: “The brave people of Ukraine are fighting for Europe's freedom and unity”
2023 International Charlemagne Prize of Aachen
EIB President Werner Hoyer congratulates 2023 Charlemagne Prize winners: “The brave people of Ukraine are fighting for Europe's freedom and unity”
2023 International Charlemagne Prize of Aachen
EIB President Werner Hoyer congratulates 2023 Charlemagne Prize winners: “The brave people of Ukraine are fighting for Europe's freedom and unity”
2023 International Charlemagne Prize of Aachen
EIB President Werner Hoyer congratulates 2023 Charlemagne Prize winners: “The brave people of Ukraine are fighting for Europe's freedom and unity”
2023 International Charlemagne Prize of Aachen
EIB President Werner Hoyer congratulates 2023 Charlemagne Prize winners: “The brave people of Ukraine are fighting for Europe's freedom and unity”
20232023 International Charlemagne Prize of Aachen
Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy during the award ceremony
2023 International Charlemagne Prize of Aachen
Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy during the award ceremony
2023 International Charlemagne Prize of Aachen
Die EIB steht an der Seite der Ukraine

29 März 2023

EIB genehmigt Initiative „EU für die Ukraine“ für Neustart und Wiederaufbau und fördert weltweit Verkehr, Energie und Investitionen von Unternehmen

Der Verwaltungsrat der Europäischen Investitionsbank (EIB) hat heute die Initiative „EU für die Ukraine“ genehmigt: ein neues Programm, um den Neustart und Wiederaufbau in der Ukraine zu finanzieren. „EU für die Ukraine“ wurde als vorübergehendes Programm konzipiert, damit die EIB weiter im Land aktiv bleiben kann, während die erwartete mittelfristige Unterstützung der EU ausgearbeitet wird.
Ukraine Östliche Nachbarschaft Erweiterungsländer Entwicklung weltweit Soziale Infrastruktur Energie
2 Februar 2023

Die EIB im Überblick 2023

Werfen Sie einen Blick auf die Aktivitäten der Europäischen Investitionsbank im Jahr 2022 und auf ihre Wirkung in Zahlen.

Luxemburg Europäische Union
