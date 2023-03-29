Der Internationale Karlspreis zu Aachen ist der älteste und bekannteste Preis, mit dem Persönlichkeiten oder Institutionen ausgezeichnet werden, die sich um die europäische Einigung verdient gemacht haben. Zum Namensgeber für den Preis wurde Karl der Große, der als erster Einiger Europas gilt. Zu den Preisträgern der letzten Jahre gehörten die belarussischen Oppositionsführerinnen (2022), Klaus Iohannis (2020/2021), António Guterres (2019), Emmanuel Macron (2018), Timothy Garton Ash (2017) und Papst Franziskus (2016).

Das Direktorium der Gesellschaft für die Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen ernennt das ukrainische Volk und Präsident Wolodymyr Selenskyj zu den diesjährigen Preisträgern. Damit ehrt es ihren Kampf für Freiheit und Demokratie gegen Russlands ungerechtfertigten Angriffskrieg. Der Preis unterstreicht die Tatsache, dass die Ukraine zu Europa gehört und ihr Volk und die Regierung – an der Spitze Präsident Wolodymyr Selenskyj – die europäischen Werte vertreten und verteidigen. Deshalb verdienen sie Ermutigung, rasch Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union aufzunehmen.

