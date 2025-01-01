Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Invested in Renewables

Wenn wir fossile Brennstoffe im Boden lassen und den Klimawandel bekämpfen wollen, brauchen wir Erneuerbare. In unseren Artikeln und Podcasts erfahren Sie alles, was Sie über erneuerbare Energien wissen müssen: wo sie herkommen, welches Potenzial sie bieten und warum sie in Zukunft noch präsenter sein werden

 Digital Communications Award: Gewinner, Digital Media & Content

 W3 Award: Gewinner, Podcast: Government & Municipal

Die Geschichte der Erneuerbaren

Von den ersten Windrädern von Henrik Stiesdal aus dem Jahr 1973 über Dänemarks Entwicklung zum Windkraftpionier bis zum Aufstieg der Solarenergie

Die Zukunft der Solarenergie

Ob schwimmende Solarparks, Solarmodule auf Dächern oder Solar-Ladegeräte: Es tut sich etwas in der Branche

Die Zukunft der Windenergie

Die Windbranche entwickelt sich rasant und dringt mit ihren Anlagen in neue Höhen vor

Die anderen Erneuerbaren

Geothermie, Wellen und Biomasse liefern konstant Energie, wenn Sonne und Wind fehlen

Die Zukunft der Energiespeicherung

Erneuerbare sind sauber, aber nicht immer verfügbar. Deshalb brauchen wir innovative Speichertechnologien

Die Energiewende

Nach Russlands Invasion der Ukraine musste Europa seine Energiewende beschleunigen. Doch das reicht noch nicht. Lesen Sie hier, wie wir unsere Klimaziele erreichen

Invested in Renewables: Der Podcast

Chiara Robotti

Die Geschichte der Erneuerbaren

Die Menschen haben stets gewusst, sich die Kraft der Natur zunutze zu machen. Gerade heute ist dies wichtiger denn je.

In der Ölkrise 1973 baute Henrik Stiesdal mit 16 Jahren sein erstes Windrad. Das war der Startschuss für die Revolution der Erneuerbaren in Stiesdals Heimat Dänemark. Heute produziert das Land die Hälfte seines Stroms aus Windkraft. Wir erzählen, wie Dänemark seine Energieversorgung gesichert hat.

Außerdem erzählen wir die Geschichte der Solarenergie: von den Brennspiegeln der Griechen über die Entdeckung des photovoltaischen Effekts durch Edmond Becquerel im 19. Jahrhundert und die Erfindung der Solarzelle durch Bell Labs in den 1950er-Jahren bis zu den neuen Impulsen für die Solarenergie während der Ölkrise in den 1970er-Jahren. Heute gehört die Solarenergie zu den günstigsten Energiequellen.

„Bis 2030 will Europa 35 Prozent seines gesamten Strombedarfs durch Windkraft decken, bis 2050 sogar 50 Prozent.”
Chiara Robotti

Die Zukunft der Solarenergie

„2023 investierte die EIB 4,8 Milliarden Euro in Photovoltaikprojekte.”

Sie glauben, Solaranlagen sind doch schon überall? Jetzt geht es erst richtig los. In Zukunft werden wir sie auf jedem Autodach sowie auf Meeren und Seen finden und sogar am Körper tragen. 

Chiara Robotti

Die Zukunft der Windenergie

Windkraft hat Erdgas als Energiequelle in Europa mittlerweile überholt. 

Neue Technologien sorgen für weiteren Auftrieb: fliegende Windturbinen, die in großen Höhen starke Winde einfangen, sowie Drachen und Drohnen für schwer erreichbare Anlagen auf dem Meer. Das nächste Ziel sind größere 15-Megawatt-Anlagen, während man offshore auf schwimmende Windparks setzt.

Erfahren Sie hier, wohin der Wind in der Branche weht.

„Rund 1 100 Gigawatt Windenergie werden weltweit erzeugt – ein Viertel davon mit Windkraftanlagen aus dänischer Hand.“
Chiara Robotti

Die anderen Erneuerbaren

„Geothermie, Wellen und Biomasse können Sonne und Wind als Energielieferanten ergänzen und das Angebot an Erneuerbaren weltweit erweitern.“

Wir alle wissen, wie wichtig Wind- und Solarenergie sind. Aber es gibt noch andere Erneuerbare. Geothermie, Wellenenergie und Biomasse sind die perfekte Ergänzung, denn sie füllen die Lücke, wenn Wind und Sonne ausbleiben. 

Mehr über diese beeindruckenden Technologien erfahren Sie hier.

Chiara Robotti

Die Zukunft der Energiespeicherung

Wir brauchen leistungsfähige Speicher für die Solar- und Windenergie. So können wir ihre Kraft auch dann nutzen, wenn die Sonne nicht scheint oder der Wind nicht weht. Wärmespeicher speichern Strom in Form von Wärme oder Kälte, die sich später wieder in Strom umwandeln lässt – ganz ohne Emissionen. Mechanische Speicher nutzen dafür Schwungräder oder die Schwerkraft.

Die nächste Energierevolution kommt – und mit ihr neuer Schwung für die Erneuerbaren.

„Der Energieerzeuger Amarenco Solar baut eine große Lithium-Ionen-Batterie. Mit ihren 105 Megawatt könnte sie bis zu 2 490 E-Autos antreiben.“
Chiara Robotti

Grüne Wende

„Vor dem Krieg kamen 45 Prozent der Erdgasimporte aus Russland. 2023 waren es nur noch 15 Prozent.“

Südestland: Wo früher CO2-intensiv Torf abgebaut wurde, stehen heute 38 Windräder – ein Symbol für den Wandel hin zu erneuerbaren Energien, den wir in ganz Europa brauchen.

Wie weit die Energiewende ist und welche Hürden noch zu überwinden sind, erfahren Sie hier.

