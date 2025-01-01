Wenn wir fossile Brennstoffe im Boden lassen und den Klimawandel bekämpfen wollen, brauchen wir Erneuerbare. In unseren Artikeln und Podcasts erfahren Sie alles, was Sie über erneuerbare Energien wissen müssen: wo sie herkommen, welches Potenzial sie bieten und warum sie in Zukunft noch präsenter sein werden

„Bis 2030 will Europa 35 Prozent seines gesamten Strombedarfs durch Windkraft decken, bis 2050 sogar 50 Prozent.”
Digital Communications Award: Gewinner, Digital Media & Content
W3 Award: Gewinner, Podcast: Government & Municipal
Von den ersten Windrädern von Henrik Stiesdal aus dem Jahr 1973 über Dänemarks Entwicklung zum Windkraftpionier bis zum Aufstieg der Solarenergie
Ob schwimmende Solarparks, Solarmodule auf Dächern oder Solar-Ladegeräte: Es tut sich etwas in der Branche
Die Windbranche entwickelt sich rasant und dringt mit ihren Anlagen in neue Höhen vor
Geothermie, Wellen und Biomasse liefern konstant Energie, wenn Sonne und Wind fehlen
Erneuerbare sind sauber, aber nicht immer verfügbar. Deshalb brauchen wir innovative Speichertechnologien
Nach Russlands Invasion der Ukraine musste Europa seine Energiewende beschleunigen. Doch das reicht noch nicht. Lesen Sie hier, wie wir unsere Klimaziele erreichen