Besuche von Gruppen

Die Europäische Investitionsbank empfängt Besuchergruppen nach schriftlicher Anmeldung. Die Gruppen können 15 bis 45 Personen umfassen. In Ausnahmefällen können auf Anfrage auch Gruppen mit mehr als 45 Personen zugelassen werden.

Die Kapazitäten der Bank, um Besucher zu empfangen, sind begrenzt. Deshalb werden die Gruppen empfangen, die ein direktes berufliches Interesse an den Finanzierungsaktivitäten der Bank haben, oder die bereits über eine gewisse Kenntnis des Bankensektors verfügen, also Studierende (Wirtschafts- und Finanzwissenschaften, Europastudien usw.) sowie Verbände und Interessengruppen aus dem Banken-, Wirtschafts- oder Finanzsektor.

Bitte beachten Sie, dass die EIB während der Sommerpause (Juli–August) keine Besuchergruppen empfängt.

Privat- oder Einzelbesuche sind nicht möglich.