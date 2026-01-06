Vergabe von Aufträgen für technische Hilfe

Wer kann technische Hilfe erhalten?
Mit technischer Hilfe werden Darlehensnehmer der EIB unterstützt. Dazu gehören
- die Regierungen der Partnerländer
- öffentliche Versorgungseinrichtungen in den Bereichen Infrastruktur, Wasser, Energie usw.
- Anbieter von Finanzdienstleistungen und private Projektträger.
Ausschreibungsverfahren
Wichtige Publikationen
Leitfaden für die Auftragsvergabe von durch die EIB mitfinanzierten Projekten
Der vorliegende Leitfaden für die Auftragsvergabe soll Projektträger über die Regelungen für die Vergabe von Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen informieren, wenn diese Aufträge vollständig oder teilweise von der Europäischen Investitionsbank (die „Bank“ oder die „EIB“) finanziert werden oder mit Darlehen, für die die Bank eine Garantie stellt.
EIB’s Corporate & Technical Assistance Procurement Guide
Guide for the procurement of services, supplies, works and concessions managed by the EIB.
Leitfaden der EIB für die interne Beschaffung und die Beschaffung technischer Hilfe (version 01/2022)
Leitfaden für die Vergabe von Dienstleistungs-, Liefer- und Bauaufträgen und Konzessionen durch die Bank.
Leitfaden der EIB für die interne Beschaffung und die Beschaffung technischer Hilfe (version 2019)
Leitfaden für die Vergabe von Dienstleistungs-, Liefer- und Bauaufträgen und Konzessionen durch die Bank.
Bewerbung für einen Auftrag für technische Hilfe
Vorlage Bewerbungsformular für einen Auftrag für technische Hilfe
Verwandte Informationen
Auftragsvergabe
Die Bank ist im Umgang mit externen Dienstleistern zur Einhaltung der Grundsätze der Europäischen Union für die öffentliche Auftragsvergabe verpflichtet. Dazu gehören etwa die Grundsätze der Gleichbehandlung, der Nichtdiskriminierung und der Transparenz. Diese Grundsätze können generell am besten eingehalten werden, wenn qualifizierte Bieter in einen Wettbewerb treten und der Zuschlag dann auf Basis von Preis und Qualität erteilt wird.
Datenschutzerklärung für die interne Beschaffung und die Beschaffung technischer Hilfe sowie für die Auftragsvergabe
This privacy statement provides information regarding the processing of personal data (information related to an identified or identifiable natural person) carried out by the European Investment Bank in the course of our corporate and technical assistance (C&TA) procurement activities, including contract and vendor management. It includes important information about your rights under EU data protection law.