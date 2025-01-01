Das EIB-Institut: Zusammenarbeit mit Universitäten

Das Institut unterstützt Hochschulbildung und Forschung, hauptsächlich durch Zuschüsse und als Sponsor (EIBURS, STAREBEI).

Das Institut fördert die Hochschulbildung durch Kooperationsvereinbarungen mit Universitäten und Forschungszentren in ganz Europa (London School of Economics, Sciences-Po, Universität Luxemburg, University College London, College of Europe, SDA Bocconi ...).

Beispiele dafür sind Beratungsprojekte von Studierenden („Capstones“) zu Themen, die für die Tätigkeit der EIB-Gruppe relevant sind, und Kurse zu den Aufgaben und Aktivitäten der EIB-Gruppe. Auf Seminaren und Konferenzen informieren bekannte Redner über Themen, die der EIB-Gruppe besonders am Herzen liegen, und regen zu innovativem Denken an.

2018 organisierte das Institut erstmals die EIB Summer School. Sie findet seither alljährlich im Juni oder Juli in Luxemburg statt und bietet Studierenden die Möglichkeit, zehn Tage lang die Arbeit und Aufgaben der Europäischen Investitionsbank, des Europäischen Investitionsfonds und des EIB-Instituts kennenzulernen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der EIB und des EIF geben dabei einzigartige praktische Einblicke in die Tätigkeit des größten multilateralen Geldgebers und Emittenten.

Material der EIB für Lernende und Forscher finden Sie in den Online-Lerninhalten.