Die EIB hat mit Hunderten von Banken und Finanzinstituten in den EU-Mitgliedstaaten und in den Ländern, für die die Bank ein Finanzierungsmandat hat, eine enge partnerschaftliche Zusammenarbeit aufgebaut.
Diese Zusammenarbeit verbindet die finanzielle Stärke der EIB mit dem spezifischen Know-how des Bankensektors.
Vorteile einer Zusammenarbeit mit dem Bankensektor:
- Die EIB kann ihre Tätigkeit auf den Kapitalmärkten optimieren, da ihre Anleihen mit Hilfe spezialisierter Banken erfolgreich platziert und auf dem Sekundärmarkt gehandelt werden.
- Die Finanzierung großer Projekte wird erleichtert, da solide, genau auf die Projektbedürfnisse abgestimmte Finanzierungspakete zusammengestellt werden können. Dabei kann es sich sowohl um Kofinanzierungen als auch um EIB-Darlehen unter Zwischenschaltung von Banken handeln.
- Es wird gewährleistet, dass die Vorteile, die mit den Kreditlinien der EIB zur Finanzierung kleiner Vorhaben verbunden sind, an Gebietskörperschaften und kleine und mittlere Unternehmen (KMU) weitergegeben werden.