Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

Bankensektor

Die EIB hat mit Hunderten von Banken und Finanzinstituten in den EU-Mitgliedstaaten und in den Ländern, für die die Bank ein Finanzierungsmandat hat, eine enge partnerschaftliche Zusammenarbeit aufgebaut.

Diese Zusammenarbeit verbindet die finanzielle Stärke der EIB mit dem spezifischen Know-how des Bankensektors.

Vorteile einer Zusammenarbeit mit dem Bankensektor:

  • Die EIB kann ihre Tätigkeit auf den Kapitalmärkten optimieren, da ihre Anleihen mit Hilfe spezialisierter Banken erfolgreich platziert und auf dem Sekundärmarkt gehandelt werden.
  • Die Finanzierung großer Projekte wird erleichtert, da solide, genau auf die Projektbedürfnisse abgestimmte Finanzierungspakete zusammengestellt werden können. Dabei kann es sich sowohl um Kofinanzierungen als auch um EIB-Darlehen unter Zwischenschaltung von Banken handeln.
  • Es wird gewährleistet, dass die Vorteile, die mit den Kreditlinien der EIB zur Finanzierung kleiner Vorhaben verbunden sind, an Gebietskörperschaften und kleine und mittlere Unternehmen (KMU) weitergegeben werden.