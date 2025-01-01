Die Innenrevision ist eine unabhängige Hauptabteilung. Durch ihren systematischen und konsequenten Ansatz trägt sie dazu bei, die Effizienz von Governance, Risikomanagement und internen Kontrollverfahren der Bank zu evaluieren und zu verbessern.

Die Innenrevision stellt sämtlichen Ebenen des Managements der Bank Analysen und vereinbarte Aktionspläne zur Verfügung und gibt Empfehlungen, Ratschläge und Informationen im Zusammenhang mit den geprüften Aktivitäten.

Die Innenrevision ermöglicht es der EIB, ihre Ziele zu erreichen, da sie dem Management mit hinreichender Sicherheit bestätigt, dass die Bank ordnungsgemäß und effizient arbeitet.