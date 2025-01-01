Diese unabhängige Direktion wurde eingerichtet, um die Finanzkontrollen innerhalb der Bank zu verstärken. Sie ist für die allgemeine Rechnungslegung und für die Aufstellung der Finanzausweise zuständig. Die Finanzkontrolle wird auch um eine zweite Meinung zu bestimmten Aspekten der Finanzpolitik der Bank und ihrer Umsetzung hinzugezogen.

Sie befasst sich mit allen Aktivitäten der EIB, deren Datenströme einen großen Einfluss auf ihre Finanzlage haben: Kreditrisiko, Performance-Indikatoren, Informations- und Managementsysteme, Verwaltungsbudget, Aktiv-Passiv-Management und Marktrisiko. Die Finanzkontrolle analysiert somit auch die Instrumente des Finanzmanagements und damit verbundene Systeme.