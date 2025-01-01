Der Europäische Rat legt die wichtigsten Vorgaben für die Innen- und Außenpolitik der Union fest. Die Bank trägt gegebenenfalls dazu bei, die Tätigkeit des Europäischen Rates vorzubereiten, und informiert diesen, wie die EIB zu den Zielen und Maßnahmen der EU beiträgt. In den vergangenen Jahren hat sich die EIB außerdem an den Initiativen für eine wirtschaftliche und finanzielle Erholung in der Europäischen Union beteiligt und fördert als eines ihrer wichtigsten Ziele Wachstum und Beschäftigung in Europa.