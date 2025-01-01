European External Action Services (EEAS)

Der Europäische Auswärtige Dienst (EAD) ist der diplomatische Dienst der Europäischen Union. Er pflegt die diplomatischen Beziehungen zu Nicht-EU-Ländern und setzt die Außen- und Sicherheitspolitik der EU um. Der EAD hat seinen Sitz in Brüssel und verfügt über ein weltweites Netz von Delegationen. Er soll Europas Einfluss in der Welt stärken und dazu die EU-Außenpolitik kohärenter und konsistenter machen.

Als Einrichtung der Europäischen Union arbeitet die EIB mit dem EAD zusammen, um die EU-Entwicklungspolitik in Drittländern zu unterstützen.