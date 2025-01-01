Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Europäische Zentralbank (EZB)

European Central Bank

Die Europäische Zentralbank (EZB) verwaltet den Euro, gewährleistet die Preisstabilität und setzt die Wirtschafts- und Währungspolitik der EU um. Sie ist die Zentralbank der 19 EU-Länder, die den Euro eingeführt haben, und fördert die Zusammenarbeit zwischen den nationalen Zentralbanken.

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Finanzierungseinrichtung der Europäischen Union. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Gemeinsam mit der EZB unterstützt die EIB das Wirtschaftswachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen.

EIB and European Central Bank conference on "Investment, Technological Transformation and Skills”

