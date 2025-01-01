European Union

Der Präsident der EIB wird zur Teilnahme an den Sitzungen des ECOFIN-Rates (Rat Wirtschaft und Finanzen) eingeladen und die EIB nimmt an den Treffen der Vorbereitungsgremien, wie etwa des Wirtschafts- und Finanzausschusses, teil und stellt ihr Know-how zu wirtschaftlichen Aspekten und zur Finanzierung von Investitionsvorhaben zur Verfügung. Der Rat der Europäischen Union fordert die EIB außerdem häufig auf, neue Initiativen umzusetzen, die Bank- und Finanzierungsinstrumente erfordern, wie etwa Mandate für die Tätigkeit auf der ganzen Welt.

Die Mitglieder des ECOFIN-Rates sind im Allgemeinen gleichzeitig Mitglieder des Rates der Gouverneure der Bank (d. h. die Finanzminister der Mitgliedstaaten). So ist gewährleistet, dass die Finanzierungspolitik der EIB in Einklang mit der Wirtschaftspolitik der Union steht.