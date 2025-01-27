Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Unser eigener Anspruch

Wir ermitteln nicht nur die Emissionen unserer Projekte, sondern wollen auch selbst nachhaltig wirtschaften und die Umweltbelastung durch die EIB-Gruppe minimieren. Die stetige Reduzierung des CO2-Fußabdrucks unseres Geschäftsbetriebs spiegelt die ökologischen und sozialen Standards, die wir bei unseren Projekten anlegen.

Die EIB-Gruppe misst und steuert ihren eigenen CO2-Ausstoß seit 2007. Im März 2019 haben wir ein Umweltmanagementsystem gemäß dem EU-System für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung (EMAS) eingeführt.

Erfolgreiche Verringerung der eigenen Umweltbelastung

Wenn wir wissen, wie wir die Umwelt durch unsere eigenen Aktivitäten belasten, können wir etwas tun, um die Emissionen zu senken. So versuchen wir, den Energie- und Wasserverbrauch und die Abfallmengen zu verringern.

Umwelterklärung 2025  
Ein attraktiver Arbeitgeber

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind der Schlüssel zu unserem Erfolg. Sie setzen um, was unser Auftrag ist: nachhaltiges Wachstum innerhalb und außerhalb der EU fördern. Die Bank beschäftigt hoch qualifizierte Fachkräfte aus allen EU-Mitgliedsländern. Sie haben einen vielfältigen Hintergrund und arbeiten in einem dynamischen multikulturellen Umfeld, in dem Zusammenarbeit, Innovation und persönliche Weiterentwicklung großgeschrieben werden.

Diversität und Inklusion sind wichtig für uns. Denn wir glauben, dass die Vielfalt unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – Geschlecht, Alter, Nationalität und Hautfarbe, kultureller und beruflicher Hintergrund – entscheidend für den Erfolg und den weiteren Weg der Bank der EU ist. Weitere Informationen: Arbeiten bei der EIB.

Gesellschaftliches Engagement

Das EIB-Institut ist Teil der EIB-Gruppe und fördert gemeinsam mit europäischen Partnern und der breiten Öffentlichkeit soziale, kulturelle und akademische Initiativen. Es leistet einen wichtigen Beitrag zu unserem gesellschaftlichen Engagement.

Eine interne Lenkungsgruppe unter dem Vorsitz eines Vizepräsidenten der EIB prüft und genehmigt den jährlichen Aktionsplan des EIB-Instituts. Das Team des Instituts setzt die Strategie anschließend um.

EIB-Institut – News und Veranstaltungen  

