Unser eigener Anspruch

Ein attraktiver Arbeitgeber

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind der Schlüssel zu unserem Erfolg. Sie setzen um, was unser Auftrag ist: nachhaltiges Wachstum innerhalb und außerhalb der EU fördern. Die Bank beschäftigt hoch qualifizierte Fachkräfte aus allen EU-Mitgliedsländern. Sie haben einen vielfältigen Hintergrund und arbeiten in einem dynamischen multikulturellen Umfeld, in dem Zusammenarbeit, Innovation und persönliche Weiterentwicklung großgeschrieben werden.

Diversität und Inklusion sind wichtig für uns. Denn wir glauben, dass die Vielfalt unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – Geschlecht, Alter, Nationalität und Hautfarbe, kultureller und beruflicher Hintergrund – entscheidend für den Erfolg und den weiteren Weg der Bank der EU ist. Weitere Informationen: Arbeiten bei der EIB.