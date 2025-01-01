Im Folgenden geben wir Ihnen einige Tipps für Ihre Bewerbung:
Ihre Bewerbung
- Machen Sie sich klar, was wir fordern und was Sie suchen: Informieren Sie sich über die ausgeschriebene Position, die entsprechende Abteilung und die Arbeit der Bank. Bewerben Sie sich auf die Stelle, die Ihren Stärken, Fähigkeiten und Zielen am besten entspricht. Wenn Ihr Profil auf die Stelle passt und Sie wirklich motiviert sind, haben Sie bereits einen großen Schritt getan.
- Überzeugen Sie mit Ihrem Bewerbungsschreiben: Vielleicht lesen Sie eine Stellenanzeige und denken sofort: „Das ist meine Stelle.“ Dann müssen Sie diese Überzeugung nur noch in Ihrer Bewerbung transportieren: Erklären Sie uns, warum Sie für die Stelle prädestiniert sind und was Sie daran reizt. Überzeugen Sie uns!
Ihr Lebenslauf
- Fassen Sie sich kurz: Geben Sie knapp aber präzise an, welche Qualifikationen Sie mitbringen. Wir prüfen jede Bewerbung sorgfältig, aber zeigen Sie klar auf, wie Sie die Anforderungen erfüllen.
- Seien Sie authentisch: Verwenden Sie keine Musterlebensläufe von Websites, die andere vielleicht auch nutzen. Erklären Sie uns mit Ihren eigenen Worten, wer Sie sind, was Sie können und was Sie schon erreicht haben. Beschreiben Sie Ihre bisherige Tätigkeit in relevanten Fachgebieten in Aktivsätzen.
- Werden Sie konkret: Jede Stelle ist anders und erfordert eine individuelle Bewerbung. Schneiden Sie Ihre Bewerbung daher genau auf die ausgeschriebene Stelle zu.
Ihre Online-Tests
Bereiten Sie sich vor. Welche Art von Fragen und Fragetypen gibt es? Behalten Sie beim Test die Zeit im Auge. Wenn Sie vorher üben, fühlen Sie sich sicherer und wirken souveräner.
Ihr Interview
- Üben, üben, üben: mit einem Freund oder einer Freundin, vor dem Spiegel oder vor der Kamera. Beurteilen Sie sich selbst: Wie gut können Sie über sich selbst erzählen, über Ihre Qualifikationen und Ihre Erfahrung?
- Tragen Sie Ihre Erfahrung zusammen: Bereiten Sie einige knappe und konkrete Beispiele für Ihre Berufserfahrung, Ihre Fähigkeiten und Ihre Erfolge vor, die für die Stelle relevant sein könnten. So erinnern Sie sich später im Interview leichter daran. Beschreiben Sie strukturiert und geordnet: Wie war die Situation, was genau war Ihre Rolle, was war Ihr Beitrag, mit welchem Ergebnis, und was haben Sie gelernt?
- Informieren Sie sich: über die Bank, die betreffende Abteilung und worin deren Arbeit genau besteht. Unsere Website, unsere Social-Media-Kanäle oder auch die Nachrichtenmedien bieten eine Fülle von Informationen. Zeigen Sie, dass Sie sich für uns interessieren!
- Präsentieren Sie sich so, wie Sie sind: Schlüpfen Sie nicht in eine Rolle, um einem Drehbuch zu folgen. Seien Sie einfach Sie selbst! Wir suchen authentische Persönlichkeiten, die zu uns und unserer Kultur passen.