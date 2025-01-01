Unsere Auswahlkriterien

Staatsangehörigkeit

Sie müssen die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats der Europäischen Union besitzen.

Bei uns gibt es kein Quotensystem. Allerdings legt Artikel 11 Absatz 7 unserer Satzung fest, dass die Nationalitäten der EU-Länder in der Bank ausgewogen vertreten sein müssen.

Von der Regelung zur Staatsangehörigkeit ausgenommen sind nur unsere Stellen für einheimische Kräfte in unseren Büros außerhalb der EU.

Zudem können wir jedes Jahr Trainee-Stellen anbieten, die der Fonds für finanzielle Inklusion im Rahmen seines Programms für Länder der Regionen Naher Osten und Nordafrika (MENA) sowie Afrika, Karibik und Pazifik (AKP) fördert.