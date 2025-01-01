Leben in Luxemburg

Expats für Expats

Mehr als 47 Prozent der Bevölkerung Luxemburgs kommt aus dem Ausland. Damit ist das Land ein echter Schmelztiegel der Nationen.

Luxemburg ist stolz auf seine stabile, breit aufgestellte Wirtschaft, die stark von der Finanz-, Technologie- und Logistikbranche geprägt ist. Als Sitz der EIB-Gruppe ist das Land eine wichtige Adresse für die wirtschaftliche Mitgestaltung Europas.

Die Expat-Community ist bekannt für ihre Offenheit und Hilfsbereitschaft. Hier finden Sie und Ihre Familie schnell Anschluss an Gleichgesinnte. Dabei hilft auch das International Dual Career Network, zu dessen Gründungsmitgliedern die EIB in Luxemburg gehört. Das Netzwerk erleichtert Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin den beruflichen Einstieg im Land.