Leben in Luxemburg

Luxemburg liegt im Herzen Europas – und hat ein Herz für Expats. Hier finden Sie ein internationales Umfeld, eine stabile Wirtschaft und eine erstklassige Gesundheitsversorgung, eingebettet in eine malerische Umgebung. Wenn Sie einen nachhaltigen, familienfreundlichen Standort suchen, dann sind Sie hier richtig.
Hohe Lebensqualität
Luxemburg schneidet in globalen Umfragen zur Lebensqualität durchweg gut ab. Seine Trümpfe: Sicherheit, eine saubere Umwelt, eine gute Gesundheitsversorgung und ein hervorragendes Bildungssystem. Auch Freizeit kann Luxemburg. Egal, ob Sie nach Outdoor-Aktivitäten, Kultur und Erholung suchen oder gerne die Natur und verträumte Dörfer erkunden – hier ist für alle etwas dabei.
Nachhaltig Leben
Luxemburg geht einen umweltfreundlichen Weg. Bei seinen Plänen für Klima, Stadtentwicklung, Verkehr und Abfall steht stets der Mensch im Mittelpunkt. Auch deshalb finden Sie hier zahlreiche Grünflächen und hervorragende Bedingungen für Fahrradbegeisterte.
Und noch etwas zeichnet das Land aus. Mit seinem kostenlosen ÖPNV weist Luxemburg konsequent den Weg in eine saubere, grüne Zukunft. So kommen Sie schnell, bequem und mit gutem Gewissen ans Ziel.
Expats für Expats
Mehr als 47 Prozent der Bevölkerung Luxemburgs kommt aus dem Ausland. Damit ist das Land ein echter Schmelztiegel der Nationen.
Luxemburg ist stolz auf seine stabile, breit aufgestellte Wirtschaft, die stark von der Finanz-, Technologie- und Logistikbranche geprägt ist. Als Sitz der EIB-Gruppe ist das Land eine wichtige Adresse für die wirtschaftliche Mitgestaltung Europas.
Die Expat-Community ist bekannt für ihre Offenheit und Hilfsbereitschaft. Hier finden Sie und Ihre Familie schnell Anschluss an Gleichgesinnte. Dabei hilft auch das International Dual Career Network, zu dessen Gründungsmitgliedern die EIB in Luxemburg gehört. Das Netzwerk erleichtert Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin den beruflichen Einstieg im Land.
Weltoffen und international
Luxemburgs zentrale Lage macht Reisen und Geschäftsbeziehungen einfach. Alle wichtigen europäischen Städte sind von hier aus gut erreichbar. Luxemburg zieht Menschen aus aller Welt an, die dem Land ein offenes, internationales Flair geben. Hinzu kommt seine sprachliche Vielfalt. Hier können Sie Ihre Sprachkenntnisse und Ihren kulturellen Horizont erweitern.
Familienfreundliches Umfeld
Luxemburg ist ein familienfreundliches Land mit einem vielfältigen Schulangebot und zahlreichen Aktivitäten für Kinder.
Das Bildungssystem ist bekannt für seine Qualität und Mehrsprachigkeit. Hier erhalten Ihre Kinder eine erstklassige Ausbildung. Zahlreiche öffentliche Schulen (Luxemburger und internationale) sowie Privatschulen, gepaart mit einer spannenden Kultur- und Unterhaltungsszene, machen das Land zu einem attraktiven Standort für Expats.
Für Kinder steckt Luxemburg voller Überraschungen. Ob Museum, Sporteinrichtung, Naturpark oder mittelalterliche Burgen – hier gibt es für jedes Alter viel zu erleben und zu entdecken.