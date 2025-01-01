In unseren Traineeships sammeln Sie wertvolle Erfahrung in Ihrem gewählten Tätigkeitsfeld. Gleichzeitig erleben Sie, was die EIB mit ihrer Arbeit bewirkt.
Wir bewegen etwas
Als Trainee bei der EIB sind Sie Teil einer Institution mit Purpose und tragen zu Projekten für Europas Zukunft bei – von Innovation und Infrastruktur über Nachhaltigkeit bis zu sozialem Impact.
Sie lernen jeden Tag von erfahrenen Professionals, arbeiten in einem multikulturellen und diversen Umfeld und erleben, wie aus EU-Politik echte Investitionen werden.
Schauen Sie, was unsere Trainees selbst erzählen.
Voraussetzungen
Wenn Sie kurz vor dem Hochschulabschluss stehen oder Ihr Studium gerade abgeschlossen haben, kommen Sie möglicherweise für ein Traineeship bei uns in Betracht. Das sind die Voraussetzungen:
- Sie befinden sich im letzten Studienjahr oder verfügen über weniger als ein Jahr Berufserfahrung (seit Ihrem letzten Abschluss, ohne Praktika/Traineeships mit einer Dauer von unter neun Monaten)
- Sie besitzen die Staatsangehörigkeit eines EU-Landes oder eines Bewerberlandes
- Sie haben gute Englisch- und/oder Französischkenntnisse. Kenntnisse in weiteren EU-Sprachen sind von Vorteil
Bewerberländer sind: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Georgien, Moldau, Montenegro, Nordmazedonien, Serbien, die Türkei und die Ukraine.
Dauer
Traineeships dauern in der Regel zwischen drei und fünf Monaten. Sie können auf sechs Monate verlängert werden, wenn die Hochschule dies verlangt.
Das bieten wir
- Monatliche Pauschalvergütung von 1 500 Euro als Beitrag zu den Lebenshaltungskosten. Bei Traineeships außerhalb Luxemburgs wird der Betrag gemäß der Gewichtung der Europäischen Kommission angepasst.
- Erstattung der Reisekosten (eine Hin- und Rückreise von/zum Herkunftsort). Für die Unterbringung sind Sie selbst verantwortlich.