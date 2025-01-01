Traineeships

Wir bewegen etwas

Als Trainee bei der EIB sind Sie Teil einer Institution mit Purpose und tragen zu Projekten für Europas Zukunft bei – von Innovation und Infrastruktur über Nachhaltigkeit bis zu sozialem Impact.

Sie lernen jeden Tag von erfahrenen Professionals, arbeiten in einem multikulturellen und diversen Umfeld und erleben, wie aus EU-Politik echte Investitionen werden.

Schauen Sie, was unsere Trainees selbst erzählen.