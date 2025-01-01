Als Bank der EU und einer der weltweit größten multilateralen Kreditgeber steht die EIB besonders im Rampenlicht. Unser Team für Strategie, Leitlinien und Governance trägt wesentlich dazu bei, den Anspruch der Bank an die eigene Transparenz, Rechenschaftspflicht und Exzellenz zu untermauern. Helfen Sie uns dabei, Leitlinien und Standards zu gestalten, die unsere Integrität stärken und unsere Beziehungen zu Stakeholdern in Europa und darüber hinaus festigen.