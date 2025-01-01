Ein unabhängiges und wirksames Risikomanagement ist für unser Geschäft unverzichtbar. Denn als einer der weltweit größten multilateralen Geldgeber ist die EIB bei jedem Projekt Risiken ausgesetzt.
Wer wir sind
Wir sind die Europäische Investitionsbank, eine der größten multilateralen Finanzierungsinstitutionen der Welt und ein führender Geldgeber für Klimafinanzierungen. Unser Ziel ist eine bessere Zukunft – für Europa und die Welt.
Warum für die EIB arbeiten?
Aufgabe der EIB ist es, die Lebensbedingungen in Europa und weltweit spürbar zu verbessern. Bei uns arbeiten Sie an Projekten, die nachhaltiges Wachstum, Innovation und einen positiven Wandel weltweit fördern. Daran können Sie mitwirken – und gleichzeitig Ihre Kenntnisse erweitern und neue Aufgaben angehen.
Egal, ob an unserem Sitz in Luxemburg oder in unseren Büros innerhalb und außerhalb Europas: Hier erwartet Sie ein interessantes und dynamisches Arbeitsumfeld. Bei der EIB können Sie Ihre Karriereziele mit der richtigen Work-Life-Balance erreichen. Wir bieten hervorragende berufliche Entwicklungsmöglichkeiten durch Schulungen, interne Mobilität und leistungsbezogene Karrierewege.
Mehr zu unserem Einstellungsverfahren
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Ihr Beitrag bei der EIB
Im Risikomanagement bewerten und bepreisen Sie die Risiken von Krediten und Investitionen über den gesamten Lebenszyklus hinweg.
Sie können auch an der Bewertung und Minderung anderer Risiken unserer globalen Geschäftstätigkeit mitwirken.
Mit Ihrem Fachwissen sichern Sie unsere Finanzkraft, damit wir auch weiterhin positive Veränderungen in Europa und weltweit anstoßen können.
Karrieremöglichkeiten im Risikomanagement
Sie leiten ein Team bei der Entwicklung und Umsetzung der Risikostrategie der Bank und überwachen das effektive Management der wichtigsten Risiken.
Sie bewerten die finanziellen Risiken neuer und bereits laufender Finanzierungen. Dazu gehören auch die Bepreisung von Risiken und die Beurteilung des Ausfallrisikos. So sichern Sie die Kreditqualität unseres diversifizierten Portfolios.
Mit einer fristgerechten Berichterstattung und präzisen Daten helfen Sie, unsere Liquiditätsposition zu optimieren, und unterstützen damit unsere Refinanzierungs- und Finanzierungstätigkeit.
Sie führen Risikokontrollen für Ratingkriterien und Zins-, Kredit-, Fremdwährungs- und Konzentrationslimite durch und analysieren anhand dieser Parameter die Performance von Portfolios. Damit helfen Sie uns, die Messung unserer finanziellen Risiken und die Datenkontrollprozesse zu verbessern.
Sie prüfen und verbessern interne Verfahren und Kontrollen und helfen damit, operationelle Risiken zu reduzieren. Durch die Orientierung an Best Practices für Banken stellen Sie Compliance und eine effiziente Arbeitsweise sicher.
Als Expertin oder Experte für Entwicklungen in der Regulierung beurteilen und interpretieren Sie deren Auswirkungen auf unsere Arbeit. Sie gestalten Strategien, die Compliance sicherstellen und dabei den konkreten operativen Bedarf berücksichtigen.
Sie validieren und testen Finanzmodelle, um sicherzustellen, dass sie präzise, zuverlässig und für die Entscheidungsfindung geeignet sind, und gewährleisten die Integrität unserer Risikomanagementprozesse.
Weitere Informationen
So funktioniert unser Auswahlverfahren.
Beruf und Privatleben – das bietet Luxemburg.