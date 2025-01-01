Ein unabhängiges und wirksames Risikomanagement ist für unser Geschäft unverzichtbar. Denn als einer der weltweit größten multilateralen Geldgeber ist die EIB bei jedem Projekt Risiken ausgesetzt.

Wer wir sind

Wir sind die Europäische Investitionsbank, eine der größten multilateralen Finanzierungsinstitutionen der Welt und ein führender Geldgeber für Klimafinanzierungen. Unser Ziel ist eine bessere Zukunft – für Europa und die Welt.

Warum für die EIB arbeiten?

Aufgabe der EIB ist es, die Lebensbedingungen in Europa und weltweit spürbar zu verbessern. Bei uns arbeiten Sie an Projekten, die nachhaltiges Wachstum, Innovation und einen positiven Wandel weltweit fördern. Daran können Sie mitwirken – und gleichzeitig Ihre Kenntnisse erweitern und neue Aufgaben angehen.

Egal, ob an unserem Sitz in Luxemburg oder in unseren Büros innerhalb und außerhalb Europas: Hier erwartet Sie ein interessantes und dynamisches Arbeitsumfeld. Bei der EIB können Sie Ihre Karriereziele mit der richtigen Work-Life-Balance erreichen. Wir bieten hervorragende berufliche Entwicklungsmöglichkeiten durch Schulungen, interne Mobilität und leistungsbezogene Karrierewege.

