Unsere Rechtsabteilung ist eine wesentliche Stütze für die Bank, indem sie uns in unterschiedlichen Bereichen rechtlich berät.

Egal, ob Sie sich direkt im Bank-, Finanzierungs-, Kapitalmarkt- oder Treasury-Geschäft einbringen wollen oder in Spezialteams wie Personal, Beschaffung, Regulierung oder Rechtsstreitigkeiten: Sie können überall Ihren ganz persönlichen Beitrag leisten.

Um bei uns einzusteigen, brauchen Sie einen Abschluss in Rechtswissenschaften mit einer anerkannten Berufsqualifikation sowie einschlägige Berufserfahrung. Als Associate Lawyer benötigen Sie mindestens drei Jahre praktische Erfahrung, bei höheren Positionen fordern wir zusätzliche Qualifikationen.