Die Informationstechnik (IT) spielt bei unseren richtungsweisenden Investitionen eine zentrale Rolle. Daher sind IT-Fachkräfte für unsere Organisation besonders wichtig. Wir wollen bei Hard- und Software, Netzwerkinfrastruktur und Kommunikationssystemen stets auf dem neuesten Stand sein und investieren deshalb in neue Technologien – als Grundlage für Innovation und Exzellenz.
Wer wir sind
Wir sind die Europäische Investitionsbank, eine der größten multilateralen Finanzierungsinstitutionen der Welt und ein führender Geldgeber für Klimafinanzierungen. Unser Ziel ist eine bessere Zukunft – für Europa und die Welt.
Warum für die EIB arbeiten?
Aufgabe der EIB ist es, die Lebensbedingungen in Europa und weltweit spürbar zu verbessern. Bei uns arbeiten Sie an Projekten, die nachhaltiges Wachstum, Innovation und einen positiven Wandel weltweit fördern. Daran können Sie mitwirken – und gleichzeitig Ihre Kenntnisse erweitern und neue Aufgaben angehen.
Egal, ob an unserem Sitz in Luxemburg oder in unseren Büros innerhalb und außerhalb Europas: Hier erwartet Sie ein interessantes und dynamisches Arbeitsumfeld. Bei der EIB können Sie Ihre Karriereziele mit der richtigen Work-Life-Balance erreichen. Wir bieten hervorragende berufliche Entwicklungsmöglichkeiten durch Schulungen, interne Mobilität und leistungsbezogene Karrierewege.
Mehr zu unserem Einstellungsverfahren
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Ihr Beitrag bei der EIB
In unseren IT-Teams wirken Sie an der Definition und Umsetzung unserer IT Roadmap mit. Sie sorgen für ein besseres Nutzererlebnis, minimieren Ausfallzeiten und lösen komplexe technische Probleme.
Wenn Sie einen Hochschulabschluss in Informatik oder einen ähnlichen Abschluss haben und über einschlägige Erfahrung mit IT-Services oder Projektmanagement verfügen, dann bieten wir Ihnen eine außergewöhnliche berufliche Perspektive und die Chance, etwas zu bewegen.
Karrieremöglichkeiten in der Informationstechnik
Sie sind auf übergeordneter Ebene für die IT-Strategie zuständig und arbeiten eng mit dem Senior Management zusammen, um unsere technische Vision zu verwirklichen. Mit Ihrer Führungsstärke unterstützen Sie das Team, um das Nutzererlebnis zu verbessern und bei IT-Innovationen immer auf dem neuesten Stand zu bleiben.
Sie analysieren die IT-Strategie und -Systeme, dokumentieren Prozesse und finden die passenden technischen Lösungen für unsere Geschäftsanforderungen. Ihre Aufgabe ist es, Verbesserungspotenzial auszuloten und neue Technologien einzusetzen, damit wir unsere Aufgaben noch besser erfüllen können.
Sie sind verantwortlich für die Speicherung, Nutzung und den Schutz unserer Daten, damit wir stets fundierte Entscheidungen treffen können, und stellen bankweit einen effizienten und sicheren Umgang mit unseren Daten sicher.
Ihr Aufgabenbereich umfasst Prozesse, Menschen, Systeme und Strukturen. Mit neuen Programmen verändern Sie unsere Arbeitsweise. Sie lösen geschäftliche Herausforderungen und führen zukunftsweisende IT-Lösungen ein.
Unsere Arbeit ist politisch sensibel. Deshalb ist die IT-Sicherheit für uns außerordentlich wichtig. Sie stellen sicher, dass unsere Systeme und vertraulichen Daten geschützt sind und dass wir gegen Sicherheitsbedrohungen gewappnet sind. Dafür entwerfen Sie innovative Sicherheitslösungen.
Sie optimieren unsere Anwendungen und Schnittstellen mit Blick auf die Nutzererfahrung und stellen sicher, dass unsere Systeme zuverlässig, zugänglich und skalierbar sind. In Ihrer Rolle sind Sie maßgeblich für die Umsetzung wichtiger technologischer Neuerungen zuständig.
Sie sind bankweit für technische Schulungen, Fehlerbehebung und Problemlösung zuständig. Mit einem guten Verständnis der Nutzerbedürfnisse erarbeiten Sie passende Lösungen, die Sie präzise und sorgfältig umsetzen.
Weitere Informationen
So funktioniert unser Auswahlverfahren.
Beruf und Privatleben – das bietet Luxemburg.