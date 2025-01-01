Unsere Personalabteilung ist entscheidend für den Auftrag der EIB. Wir brauchen Personalprofis, die sich um unser wertvollstes Kapital kümmern – unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie helfen uns, talentierte Kräfte anzuwerben, einzustellen, zu motivieren, leistungsgerecht zu vergüten, weiterzuentwickeln und zu halten.

Ob als Generalistin oder Spezialist für Vergütung, Diversität und Inklusion, Wohlbefinden am Arbeitsplatz oder Talentakquise: Bei uns können Sie die Zukunft Europas mitgestalten.