Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

Graduiertenprogramm

Jetzt bewerben  

Kommen Sie zur Bank der EU! Hier arbeiten Sie an Projekten, die sichtbar etwas bewirken, und sammeln dabei wertvolle Erfahrungen.

In unserem Graduiertenprogramm können Sie Ihre Fähigkeiten als Juniormitglied Ihres Teams einbringen – und mit Ihren Aufgaben wachsen.

Ihre Entwicklung

Wir stellen Ihnen ein individuelles Trainingsprogramm zusammen.

Sie arbeiten mit erfahrenen Fachleuten zusammen und lernen von ihnen.

Sie erleben unser inklusives und multikulturelles Arbeitsumfeld in der Praxis.

Bewerbungsvoraussetzungen

Sie haben einen Hochschulabschluss und weniger als zwei Jahre Berufserfahrung seit Ihrem letzten Abschluss (ohne Praktika/Traineeships von weniger als neun Monaten).

Dauer

Unser Graduiertenprogramm dauert in der Regel ein bis zwei Jahre und kann auf bis zu vier Jahre verlängert werden.

Das bieten wir

Sie erhalten ein Bruttojahresgehalt, das dem Minimum des Gehaltsbands auf Stufe 3 für befristete und unbefristete Verträge entspricht. Während Ihrer Tätigkeit haben Sie Anspruch auf einige der Benefits und Leistungen, die unseren Beschäftigten zustehen.

Mehr zu Vergütung und Benefits  

So bewerben Sie sich

  • Besuchen Sie unser Jobportal
  • Wählen Sie als „Job category“ in der Spalte links „Traineeship & GRAD programmes“ aus
  • Bewerben Sie sich online um einen Platz im Graduiertenprogramm