Kommen Sie zur Bank der EU! Hier arbeiten Sie an Projekten, die sichtbar etwas bewirken, und sammeln dabei wertvolle Erfahrungen.
In unserem Graduiertenprogramm können Sie Ihre Fähigkeiten als Juniormitglied Ihres Teams einbringen – und mit Ihren Aufgaben wachsen.
Ihre Entwicklung
Wir stellen Ihnen ein individuelles Trainingsprogramm zusammen.
Sie arbeiten mit erfahrenen Fachleuten zusammen und lernen von ihnen.
Sie erleben unser inklusives und multikulturelles Arbeitsumfeld in der Praxis.
Bewerbungsvoraussetzungen
Sie haben einen Hochschulabschluss und weniger als zwei Jahre Berufserfahrung seit Ihrem letzten Abschluss (ohne Praktika/Traineeships von weniger als neun Monaten).
Dauer
Unser Graduiertenprogramm dauert in der Regel ein bis zwei Jahre und kann auf bis zu vier Jahre verlängert werden.
Das bieten wir
So bewerben Sie sich
- Besuchen Sie unser Jobportal
- Wählen Sie als „Job category“ in der Spalte links „Traineeship & GRAD programmes“ aus
- Bewerben Sie sich online um einen Platz im Graduiertenprogramm