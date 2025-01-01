Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Volkswirtschaft

Jetzt bewerben  

Die EIB finanziert Projekte, die nicht nur eine finanzielle Rendite bringen, sondern auch einen volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen Nutzen bewirken. Um die Risiken unserer Projekte auf Makro- und Mikroebene zu analysieren, brauchen wir Fachleute mit sektorspezifischen Kenntnissen. Schließlich haben wir ein klares Ziel: eine bessere Zukunft für Europa.

In diesem Team bewerten und überwachen Sie die wirtschaftliche Machbarkeit der Projekte und nehmen direkt Einfluss auf die strategische Ausrichtung der Bank.

Mit Ihrer wirkungsorientierten Arbeit unterstützen Sie die Bank in der EU und weltweit bei ihren Finanzierungen, ihrer globalen Positionierung und bei der Festlegung ihrer Grundsätze und Strategien.

