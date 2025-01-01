In unserem Compliance-Team arbeiten Fachleute aus unterschiedlichen Disziplinen, darunter Ermittlung, Strafverfolgung und forensische Wirtschaftsprüfung. Sie ermitteln, bewerten, überwachen und beseitigen Compliance-Probleme in der Bank und stellen sicher, dass wir Best Practices und höchste ethische Standards einhalten. In diesem Team tragen Sie mit Ihrem Fachwissen dazu bei, dass die Bank robuste Strategien, Verfahren und Vorgehensweisen entwickelt.