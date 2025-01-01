Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

Compliance

Jetzt bewerben  

In unserem Compliance-Team arbeiten Fachleute aus unterschiedlichen Disziplinen, darunter Ermittlung, Strafverfolgung und forensische Wirtschaftsprüfung. Sie ermitteln, bewerten, überwachen und beseitigen Compliance-Probleme in der Bank und stellen sicher, dass wir Best Practices und höchste ethische Standards einhalten. In diesem Team tragen Sie mit Ihrem Fachwissen dazu bei, dass die Bank robuste Strategien, Verfahren und Vorgehensweisen entwickelt.

Weitere Informationen

Unser Einstellungsverfahren

So funktioniert unser Auswahlverfahren.

Leben in Luxemburg

Beruf und Privatleben – das bietet Luxemburg.